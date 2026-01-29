    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kupfer im Höhenflug - Preis steigt erstmals über 14.000 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Kupferpreis erreicht Rekordhoch von 14.125 US-Dollar.
    • Starker Preisanstieg von 7,9 Prozent seit Vortag.
    • Hohe Nachfrage durch US-Wirtschaft und Erneuerbare Energien.
    Kupfer im Höhenflug - Preis steigt erstmals über 14.000 US-Dollar
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON (dpa-AFX) - Kupfer setzt die Rekordjagd wegen Sorgen vor einem zu niedrigen Angebot mit Schwung fort. Am Donnerstag wurde eine Tonne Kupfer an der Rohstoffbörse in London bei 14.125 US-Dollar gehandelt. Das sind 7,9 Prozent mehr als am Vortag und so viel wie noch nie. Zudem ist es der stärkste Preissprung seit 2009.

    Seit etwa einem halben Jahr geht es mit dem Kupferpreis tendenziell nach oben, wobei der Anstieg seit Dezember kräftig an Tempo gewonnen hat. Am Markt wurde auf die US-Wirtschaft verwiesen, die zuletzt überraschend stark gewachsen war.

    Jüngste Konjunkturdaten deuten auf eine weiter robuste US-Wirtschaft hin, was tendenziell auch einen höheren Verbrauch von Industriemetallen zur Folge hat. Außerdem wird mit einer wachsenden Nachfrage nach Kupfer für Rechenzentren und für den Ausbau der Erneuerbaren Energien gerechnet. Generell wird Kupfer vor allem in der Elektrotechnik, in der Bauwirtschaft und im Maschinenbau gebraucht.

    Im vergangenen Jahr ist der Preis für Kupfer bereits um 42 Prozent gestiegen. Zuletzt wurden Lieferungen in die USA wegen der Erwartung von möglichen Zöllen deutlich erhöht, was zu einem knappen Angebot in anderen Regionen der Welt führte.

    Derzeit gibt es an den Märkten eine starke Nachfrage nach fast allen Metallen. Neben Kupfer hat am Donnerstag auch Gold die Rekordjagd fortgesetzt und ein Rekordhoch erreicht. Auch der Preis für Silber ist in den vergangenen Wochen stark gestiegen. Silber kommt neben Kupfer auch in der Industrie zum Einsatz./jkr/jsl/jha/




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kupfer im Höhenflug - Preis steigt erstmals über 14.000 US-Dollar Kupfer setzt die Rekordjagd wegen Sorgen vor einem zu niedrigen Angebot mit Schwung fort. Am Donnerstag wurde eine Tonne Kupfer an der Rohstoffbörse in London bei 14.125 US-Dollar gehandelt. Das sind 7,9 Prozent mehr als am Vortag und so viel wie …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     