Optilogic und ORTEC bilden globale strategische Allianz, um die nächste Generation KI-gestützter Lieferkettenlösungen anzubieten

ANN ARBOR, Michigan, und ZOETERMEER, Niederlande, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Optilogic, ein führender Anbieter im Bereich Lieferketten-Netzwerkdesign, und ORTEC, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Lieferkettenoptimierung und Logistikplanung, gaben heute eine globale strategische Allianz bekannt, deren Ziel es ist, Unternehmen beim Aufbau widerstandsfähigerer, effizienterer und anpassungsfähigerer Lieferketten zu unterstützen.

Die Partnerschaft vereint die mehr als 40-jährige Erfahrung von ORTEC im Bereich Lieferkettenlösungen, fundiertes Branchenwissen und vertrauensvolle globale Kundenbeziehungen mit der modernen Netzwerkdesign- und Optimierungsplattform von Optilogic. Gemeinsam bieten die Unternehmen einen eng vernetzten, KI-gestützten Ansatz, der die langfristige Lieferkettenstrategie mit operativen Entscheidungen verbindet.

Für Führungskräfte ist die Leistung der Lieferkette heute nicht mehr nur ein operatives Anliegen, sondern ein strategischer Wettbewerbsvorteil. Die tägliche Routenplanung und -ausführung sind entscheidend, um die Nachfrage zu befriedigen und auf reale Bedingungen zu reagieren, aber viele Unternehmen übersehen eine grundlegende Frage: Ist das zugrunde liegende Netzwerk überhaupt für die Optimierung ausgelegt? Entscheidungen über Gebiete, Depotstandorte, Kapazitäten und Zeitfensterangebote können schon lange vor Beginn einer Route zu Ineffizienzen führen. Gleichzeitig kann die isolierte Optimierung des Netzwerks – ohne Berücksichtigung der täglichen Schwankungen und Ausführungsbeschränkungen – zu erheblichen Lücken führen, wenn die Strategie auf die Realität trifft.

Optilogic und ORTEC begegnen dieser Herausforderung, indem sie komplementäre Fähigkeiten in den Bereichen strategische Netzwerkgestaltung, Vertriebs- und Betriebsplanung (S&OP) und operative Optimierung kombinieren und Führungskräften so ermöglichen, schnellere und sicherere unternehmensweite Entscheidungen zu treffen. Sowohl Optilogic als auch ORTEC haben erkannt, dass viele Effizienzgewinne bereits vor Beginn der Ausführung erzielt oder verloren gehen. Die operativen Stärken von ORTEC im Bereich der täglichen Routenplanung und Ausführung sowie die fortschrittliche Netzwerkdesign-Technologie von Optilogic verbinden Strategie und Ausführung miteinander und stellen sicher, dass Netzwerkentscheidungen umsetzbar sind, die täglichen Pläne effizient sind und ein messbarer Geschäftswert erzielt wird.