JEFFERIES stuft Nordea auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nordea nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,80 Euro belassen. Die Bank habe in einem soliden Quartal mit den Gewinnen vor Rückstellungen sowie der harten Kernkapitalquote (CET1) positiv überrascht, schrieb Alexander Demetriou am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu liege die Dividende leicht über den Erwartungen/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,62 % und einem Kurs von 16,44EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 11:35 Uhr) gehandelt.
