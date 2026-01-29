UBS stuft SAP SE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Das Auftragswachstum im Cloud-Geschäft dürfte enttäuscht haben, was aber durch den Ausblick für die Barmittelentwicklung und ein 10 Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm abgemildert werden sollte, schrieb Michael Briest am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 05:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,14 % und einem Kurs von 167,6EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Briest

Analysiertes Unternehmen: SAP SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



