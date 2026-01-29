Trumps "Beautiful Bill" entfacht gefährlichste Schuldenfalle seit Jahrzehnten

Der OBBB verlängert die großen Steuersenkungen aus Trumps erster Amtszeit dauerhaft und ergänzt sie um neue Abschreibungs- und Entlastungsregeln: höhere Abzüge für Privatpersonen, eine sofortige 100-Prozent-Abschreibung für Unternehmensinvestitionen sowie zusätzliche Ausgaben für Grenzsicherheit und Verteidigung. Viele dieser Maßnahmen sollen offiziell auslaufen, doch die Haushaltsanalysten gehen davon aus, dass der Kongress sie wie in der Vergangenheit verlängern wird. Dadurch würden Einnahmen auf Jahre wegbrechen, während die Ausgaben steigen.

Donald Trump behauptet, die USA könnten die Schuldenkrise allein über Wirtschaftswachstum lösen. Wachstum sei der Weg, um Defizite zu reduzieren, erklärte er beim Weltwirtschaftsforum. Doch eine neue Analyse eines parteiunabhängigen US-Haushaltsrats zeigt: Sein Prestigeprojekt – der One Big Beautiful Bill (OBBB) – dürfte die Haushaltslage massiv verschlimmern.

Mit diesen Annahmen berechnet der Haushaltsrat, dass der OBBB die Staatsdefizite in den nächsten zehn Jahren um 5,5 Billionen US-Dollar erhöhen würde. Grundlage ist ein realistisches Szenario, das auf den Zahlen der Haushaltsbehörde des US-Kongresses basiert. Danach würden die jährlichen Staatsausgaben bis 2035 auf fast 11 Billionen US-Dollar steigen, während die Einnahmen nur auf gut 7,4 Billionen US-Dollar wachsen. Das jährliche Defizit läge dann bei 3,5 Billionen US-Dollar – fast acht Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Die Staatsverschuldung würde auf 134 Prozent des BIP klettern, der höchste Wert in der modernen US-Geschichte. Besonders dramatisch: Die Zinskosten würden sich mehr als verdoppeln und über 2,5 Billionen US-Dollar pro Jahr erreichen.

Trump hält dagegen, dass eine neue "Produktivitätsrevolution" durch künstliche Intelligenz, heimische Produktion und massive private Investitionen die Wirtschaft auf ein dauerhaft höheres Wachstum heben werde. Dafür müsste die USA real um rund drei Prozent pro Jahr wachsen – deutlich mehr als die von der Haushaltsbehörde erwarteten 1,8 Prozent. Experten bezweifeln, dass dies angesichts alternder Bevölkerung und sinkender Erwerbsquote erreichbar ist.

Selbst in einem optimistischen Hochwachstumsszenario bliebe die US-Verschuldung 2035 bei über 50 Billionen US-Dollar, und die Zinskosten wären weiterhin der größte Einzelposten im Haushalt. Viele Haushaltsökonomen kommen deshalb zu einem klaren Schluss: Ohne strukturelle Mehreinnahmen – etwa eine nationale Mehrwertsteuer – wird es kaum möglich sein, den Trend zu brechen. Ausgerechnet jenes Modell also, das Trump regelmäßig scharf kritisiert.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



