West Red Lake Gold bestätigt mit erster Runde der Infill-Bohrergebnisse hochgradige Kontinuität in Rowan

29. Januar 2026, Vancouver, BC / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. („West Red Lake Gold” oder „WRLG” oder das „Unternehmen“) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich, die Bohrergebnisse seines vollständig finanzierten Infill- und Umwandlungsbohrprogramms in dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Rowan im Bergbaurevier Red Lake im Nordwesten von Ontario, Kanada, bekannt zu geben.

Im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms werden in Rowan insgesamt achtunddreißig (38) Bohrlöcher über ca. 6.000 Meter („m“) gebohrt. Dreiunddreißig (33) Bohrlöcher wurden bereits abgeschlossen, sodass noch fünf (5) Bohrlöcher verbleiben. Die Ergebnisse der Goldanalyse mittels Brandprobe sind für sieben (7) Bohrlöcher bereits eingegangen. Die Ergebnisse der Brandprobe für dreizehn (13) Bohrlöcher stehen noch aus; dreizehn (13) Bohrlöcher werden derzeit protokolliert und für den Probenversand vorbereitet.

HIGHLIGHTS DER BOHRUNGEN IN ROWAN:

- Bohrloch RLG-25-192b durchteufte Erzgang 013 über 1 m mit 141,5 Gramm Gold pro Tonne („g/t Au”) von 76,1 m bis 77,1 m. Ergänzt wurde dieser hochgradige Abschnitt mit sichtbarem Gold, das räumlich mit Quarzgangbildung und einer starken Silifizierung in Verbindung steht (Abbildung 1). Bohrloch -192b durchteufte ebenfalls Erzgang 011 über 1 m mit 17,55 g/t Au von 27,6 m bis 28,6 m.

Abbildung 1. Mehrere Fälle von sichtbarem Gold in Bohrloch RLG-25-192b innerhalb eines gescherten Rauchquarzgangs. Der Bohrkern ist ein HQ-Kern mit 63,5 mm Durchmesser.

- Bohrloch RLG-25-190 durchteufte Erzgang 006 über 1 m mit 55,8 g/t Au von 109,5 m bis 110,5 m. Ergänzt wurde dieser hochgradige Abschnitt mit sichtbarem Gold, das räumlich mit Quarzgangbildung und einer starken Silifizierung in Verbindung steht (Abbildung 2). Bohrloch -190 durchteufte ebenfalls Erzgang 013 über 1 m mit 12,5 g/t Au von 75 m bis 76 m.

Abbildung 2. Mehrere Fälle von sichtbarem Gold in Bohrloch RLG-25-190 innerhalb eines gescherten Rauchquarzgangs. Der Bohrkern ist ein HQ-Kern mit 63,5 mm Durchmesser.

- Bohrloch RLG-25-187 durchteufte Erzgang 013 über 1 m mit 28,5 g/t Au von 116,25 m bis 117,25 m. Ergänzt wurde dieser hochgradige Abschnitt mit sichtbarem Gold, das räumlich mit Quarzgangbildung und einer starken Silifizierung in Verbindung steht (Abbildung 3).

Abbildung 3. Mehrere Fälle von sichtbarem Gold in Bohrloch RLG-25-190 innerhalb eines gescherten Rauchquarzgangs. Der Bohrkern ist ein HQ-Kern mit 63,5 mm Durchmesser.

Will Robinson, Vice President of Exploration, erklärte dazu wie folgt: „Es ist großartig, in Rowan wieder zu bohren, und wir sind sehr ermutigt von diesen ersten Untersuchungsergebnissen. Unser aktualisiertes Modell der mineralisierten Bereiche, das im April 2024 fertiggestellt wurde, erwies sich als zutreffend, da Gänge und mineralisierte Zonen dort durchteuft wurden, wo wir sie erwartet hatten. Die Hauptziele dieses Programms sind die Erzgänge 001, 004, 006b und 013, aber wir durchteufen auch Mineralisierungen entlang des Trends anderer modellierter Gänge in diesem System. Diese Abschnitte dürften aussagekräftige Datenpunkte liefern, die in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung („MRE“) für Rowan einfließen sollen, die für das zweite Quartal 2026 geplant ist. Darüber hinaus liefert der HQ-Bohrkern mit größerem Durchmesser, den wir für dieses Programm verwenden, eine hervorragende Darstellung des Erzgehalts und Proben mit größerem Volumen, wobei die Kernprotokollierungsgeologen häufig Fälle von sichtbarem Gold beobachten. Aufgrund des frühen Erfolgs dieses Programms und des klaren Expansionspotenzials in Rowan haben wir weitere Bohrungen über 1.000 m geplant, um die Zone von Erzgang 001 entlang der Streichrichtung nach Westen in bisher nicht bebohrten Gebieten weiter auszudehnen.“

TABELLE 1. Bedeutende Abschnitte (>1 g/t Au) der Bohrungen im Vorkommen Rowan

Bohrloch-Nr. Ziel Domäne von (m) bis (m) Länge (m)* Au (g/t) VG RLG-25-187 Rowan Unmodeled 45,50 47,00 1,50 1,09 UND Rowan V013 (Fw) 116,25 117,25 1,00 28,50 X UND Rowan V006 149,90 150,75 0,85 1,49 UND Rowan V006 (Fw) 156,65 160,50 3,85 2,71 X Incl. Rowan 158,65 159,50 0,85 5,75 UND Rowan Unmodeled 167,50 168,50 1,00 1,01 RLG-25-188 Rowan Unmodeled 32,00 33,00 1,00 2,34 X UND Rowan V013 107,80 108,80 1,00 1,56 X UND Rowan V013 115,00 116,00 1,00 1,98 X UND Rowan V018 (Hw) 122,50 123,25 0,75 6,54 UND Rowan V018 129,00 130,00 1,00 2,95 UND Rowan V006 158,50 159,50 1,00 2,29 RLG-25-189 Rowan Unmodeled 101,00 102,00 1,00 1,39 UND Rowan V013 166,25 168,25 2,00 3,74 X Incl. Rowan 166,25 167,25 1,00 5,88 X UND Rowan V018 185,50 186,50 1,00 1,09 UND Rowan V018 188,00 189,00 1,00 4,29 UND Rowan V006 214,00 215,00 1,00 1,01 UND Rowan V007 232,00 233,00 1,00 1,40 RLG-25-190 Rowan V011 (Fw) 57,70 59,70 2,00 5,21 Einschl. Rowan 58,70 59,70 1,00 9,55 X UND Rowan V013 75,00 76,00 1,00 12,50 X UND Rowan V006 (Hw) 109,50 110,50 1,00 55,80 X RLG-25-191 Rowan V011 19,25 21,25 2,00 3,67 X Einschl. Rowan 19,25 20,25 1,00 6,30 UND Rowan Unmodeled 36,25 37,25 1,00 1,29 UND Rowan V013 56,00 57,00 1,00 1,01 UND Rowan V013 (Fw) 59,00 59,60 0,60 1,10 UND Rowan V006 101,70 102,70 1,00 4,09 X RLG-25-192b Rowan V011 27,60 28,60 1,00 17,55 X UND Rowan V011 (Fw) 47,07 48,00 0,93 11,55 UND Rowan V013 (Hw) 65,00 66,00 1,00 1,08 UND Rowan V013 76,10 77,10 1,00 141,50 X RLG-25-193 Rowan V004 240,30 241,30 1,00 11,65 X UND Rowan V001 262,10 263,10 1,00 5,85 X

* Die „von-bis“-Abschnitte in Tabelle 1 geben die Gesamtlänge des Abschnitts im Bohrloch an. Die wahre Mächtigkeit wurde für diese Abschnitte nicht berechnet, dürfte jedoch ≥ 70 % der Mächtigkeit im Bohrloch betragen, basierend auf den im Bohrkern beobachteten Durchörterungswinkeln. Die interne Verwässerung für zusammengesetzte Abschnitte beträgt nicht mehr als 1 m für Proben mit einem Gehalt von < 0,1 g/t Au. Die Spalte „VG“ gibt das Vorhandensein von sichtbarem Gold an, wie es vom Kernprotokollgeologen beobachtet wurde. Die Anmerkungen (hw) und (fw) in der Spalte „Domain“ geben die Position des Gehaltsabschnitts „Hangende“ bzw. „Liegende“ zum primären Aderbereich an. Erzgangabschnitte, die derzeit als „Unmodeled“ definiert sind, können in die neuen Aderbereiche in der kommenden MRE-Aktualisierung für Rowan aufgenommen werden.

TABELLE 2: Angaben zu den Bohransatzpunkten der in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Bohrlöcher

Bohrloch-Nr. Ziel Easting Northing Höhenlage (m) Länge (m) Azimut Neigung RLG-25-187 Rowan 422010 5657799 367 182,20 357 -45 RLG-25-188 Rowan 422021 5657804 367 191,50 7 -51 RLG-25-189 Rowan 422053 5657761 372 245,50 358 -51 RLG-25-190 Rowan 421992 5657829 366 118,00 358 -49 RLG-25-191 Rowan 421980 5657845 367 125,50 0 -50 RLG-25-192b Rowan 421979 5657845 367 92,50 357 -67 RLG-25-193 Rowan 422159 5657811 366 305,50 334 -53

ABBILDUNG 4. Übersichtskarte im Lagerstättenmaßstab des Projektgebiets Rowan mit Darstellung der Bohrlochtrassen und Abschnitte der in dieser Pressemeldung hervorgehobenen Bohrungen

[1] Die Mineralressourcen werden mit einem Cutoff-Gehalt von 3,80 g/t Au und einem Goldpreis von 1.800 US$/oz geschätzt. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel „Rowan Project NI 43-101 Technical Report und Preliminary Economic Assessment, Ontario, Canada”, der von Fuse Advisors Inc. erstellt wurde und vom 30. Juni 2025 datiert ist. Eine vollständige Kopie des Berichts ist auf der Website des Unternehmens und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

ABBILDUNG 5. Bohrschnitt Rowan mit den wichtigsten Untersuchungsergebnissen für die Bohrlöcher RLG-25-190, -191 UND -192b[1].

ABBILDUNG 6. Bohrschnitt Rowan mit den wichtigsten Untersuchungsergebnissen für Bohrloch RLG-25-187[1].

ABBILDUNG 7. Bohrschnitt Rowan mit den wichtigsten Untersuchungsergebnissen für Bohrloch RLG-25-188[1].

ABBILDUNG 8. Bohrschnitt Rowan mit den wichtigsten Untersuchungsergebnissen für Bohrloch RLG-25-189[1].

ABBILDUNG 9. Bohrschnitt Rowan mit den wichtigsten Untersuchungsergebnissen für Bohrloch RLG-25-193[1].

ÜBERBLICK ÜBER DAS PROGRAMM IN ROWAN

West Red Lake Gold gab am 8. Juli 2025 die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“) für das Projekt Rowan bekannt, die eine solide vorläufige Wirtschaftlichkeit für eine Untertage-Mine in Rowan mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 35.230 Unzen („oz“) über eine Lebensdauer der Mine von 5 Jahren bei einem durchschnittlichen Gehalt von 8,0 g/t Au belegt (eine Kopie dieser Pressemitteilung kann HIER[1] abgerufen werden).

Das Bohrprogramm in Rowan (Abbildung 10) umfasst nunmehr Diamantbohrungen mit einem HQ-Durchmesser über ca. 6.000 m, einschließlich Umwandlungsbohrungen in den Erzgängen 001 und 004, um die mögliche Hochstufung der vermuteten Ressourcen zu angedeuteten Ressourcen zu unterstützen,[2] und Infill-Bohrungen in den Erzgängen 006b und 013, um Daten zu erheben, die ein Minendesign vor einer geplanten kombinierten vorläufigen Machbarkeitsstudie („PFS“) für die Projekte Madsen Mine und Rowan ermöglichen könnten. Diese geplante Studie wird das Potenzial für die Entwicklung der beiden Projekte unter Nutzung gemeinsamer Infrastruktur und integrierter Minenplanung bewerten mit dem Ziel, mögliche operative und wirtschaftliche Synergien zu identifizieren[3].

ABBILDUNG 10. Draufsicht mit den Erzgängen Rowan 001, 003, 004, 006b und 013 mit vorgeschlagenen Infill- und Umwandlungsbohrungen und aktuellem PEA-Untertagebau-Entwurf[2]. Das westliche Erweiterungsziel des Erzgangs 1 ist rot umrandet.

Die Umwandlungsbohrungen2 in Rowan konzentrieren sich auf die Erzgänge 001 und 004 mit dem Ziel, die vermuteten Ressourcen in die Kategorie „Angedeutet“ zu überführen. Diese Gänge machen den Großteil der Tonnage der Produktion gemäß der PEA aus. Ungefähr 63 % der Tonnen und 72 % der Unzen waren in der PEA für Rowan bereits in der Kategorie „Angedeutet” aufgeführt.

Die Infill-Bohrungen konzentrieren sich auf die Erzgänge 006b und 013, um Daten für eine potenzielle Aufnahme in die geplante kombinierte PFS zu erheben. Die Integration der Erzgänge 006b und 013 könnte nicht nur die Lebensdauer der Mine in Rowan verlängern, sondern aufgrund der größeren Nähe zum Zugangstor auch einen etwa sechs Monate früheren Beginn der Erzförderung ermöglichen. Ein früherer Zugang zu der Mineralisierung und deren Förderung in Rowan könnte sich positiv auf den Kapitalwert („NPV“) des Projekts auswirken. Die Einbeziehung der Erzgänge 006b und 013 in zukünftige Minenpläne und die Auswirkungen, die eine solche Einbeziehung haben könnte, hängen von den Ergebnissen des Bohrprogramms und dem Ergebnis der kombinierten PFS ab, die von einem qualifizierten Sachverständigen zu prüfen sind.

Weitere geotechnische, metallurgische und technische Studien sind derzeit in Rowan ebenfalls im Gange, um die geplante PFS zu unterstützen. Diese Studien werden in Verbindung mit dem laufenden Genehmigungsprozess durchgeführt, um Rowan den Status „Advanced Exploration“ (fortgeschrittene Exploration) zu verschaffen, der für die Entnahme von Massenproben erforderlich ist. Genehmigungen zur Unterstützung von Advanced-Exploration-Tätigkeiten, einschließlich der Entwicklung einer Untertagemine, sind für 2027 anvisiert und unterliegen der aufsichtsrechtlichen Prüfung und Konsultation.

Die Advanced-Exploration-Genehmigung ist für eine Bewilligung 2027 anvisiert - ein Zeitplan, der durch die vor kurzem erfolgte Einführung des Minengenehmigungsrahmens „One Project, One Process“ in Ontario unterstützt wird, der darauf abzielt, die Prüfungszeiten im Rahmen des Minengenehmigungsverfahrens für festgelegte Projekte um die Hälfte zu verkürzen, und diesen Status strebt das Unternehmen für Rowan an.[4]

WEITERE MÖGLICHKEITEN

Es bestehen mehrere Möglichkeiten, die Ressource und den Minenplan in Rowan zu erweitern und aufzuwerten.

Die Ressource von Rowan besteht aus 26 Bereichen, die mehrere parallele Erzgänge umfassen. Drei dieser Erzgänge – 001, 003 und 004 – werden gemäß der PEA abgebaut. Ein vierter Erzgang mit hohen Goldgehalten, genannt 006b, leistet den drittgrößten Beitrag zur aktuellen Mineralressourcenschätzung („MRE“) in Tonnen und Unzen, wurde jedoch nicht in den Minenplan der PEA aufgenommen, da deren Daten größtenteils aus historischen Bohrungen stammen, deren Manko nicht beprobte Abschnitte sind. Erzgang 013 verläuft subparallel zu Erzgang 006b und könnte ein ähnliches Potenzial für eine Ressourcenaufwertung aufweisen; hierfür sind jedoch Bestätigungsbohrungen und eine anschließende Ressourcenschätzung durch einen qualifizierten Sachverständigen erforderlich.

Die historischen Betreiber beprobten und untersuchten häufig nur Bohrkerne mit Quarzgängen, die sichtbares Gold enthielten. Das umgebende Gestein, einschließlich der Erzgangränder, schmaler Zwischenräume zwischen den Gängen und dem angrenzenden Nebengestein, wurde in der Regel nicht beprobt. Während des MRE-Schätzungsprozesses wurde diesen nicht beprobten Abschnitten ein Wert der halben Nachweisgrenze zugewiesen, der 0,0025 g/t Au entspricht. Dies führte zu einer übermäßigen Verwässerung dieser Bereiche im Ressourcenmodell, das auf der Grundlage von 2-Meter-Mindestkompositen für die Planung des Langlochabbaus erstellt wurde. Während der Bohrkampagne 2023 wies WRLG nach, dass die Goldmineralisierung regelmäßig bis in das alterierte Nebengestein neben den hochgradigen Goldgängen hineinreicht. Bei einer selektiven Probenahme wäre die Mineralisierung dieses Typs nicht entdeckt worden. Darüber hinaus stammen die meisten Bohrungen in den Erzgängen 006b und 013 aus den 1980er-Jahren, wobei ein sehr kleiner AQ-Bohrkern mit einem Durchmesser von 27 Millimetern verwendet wurde, sodass keine geeigneten historischen Bohrkerne für eine erneute Beprobung zur Verfügung stehen. Das Bohrprogramm 2025-2026 wird mit einem HQ-Bohrkern mit einem Durchmesser von 63,5 Millimetern durchgeführt und zielt darauf ab, die Lücken in den historischen Analysedaten zu den Erzgängen 006b und 013 zu schließen, um diese Gänge möglicherweise wieder in das Minendesign einzubeziehen.

Die nächste Entwicklungschance für Rowan basiert auf der Erweiterung der Lagerstätte. Bemerkenswert ist, dass der bisher höchstgradige Abschnitt, der jemals in Rowan gebohrt wurde, während der Bohrkampagne 2023 erzielt wurde, als Bohrloch RLG-23-163B einen Wert von 70,8 g/t Au über 8,3 Meter ergab. Dieser Abschnitt befindet sich im tieferen Teil von Erzgang 001 und deutet darauf hin, dass sich die Mineralisierung in der Tiefe fortsetzen könnte. Das Gangsystem von Rowan wurde bisher nur bis in eine Tiefe von ca. 400 Metern definiert und bleibt für eine Erweiterung in der Tiefe extrem offen (Abbildung 11). Die Lagerstätte von Rowan bleibt außerdem in Streichrichtung nach Osten und Westen offen.

ABBILDUNG 11. Längsschnitt des Blockmodells von Rowan bei einem Cutoff-Gehalt von 1 g/t Au mit Darstellung des Minendesigns der PEA (blau) und einer Eingrenzung der für den Langlochabbau geplanten Bereiche der Erzgänge 001, 003 und 004 (roter Umriss). Bemerkenswerte Untersuchungsabschnitte wurden hervorgehoben, um die Stärke der Goldmineralisierung und das Expansionspotenzial in der Tiefe darzustellen. Sofern nicht anderweitig angegeben, werden die Abschnitte als Kernlängen vermerkt[2].

QUALITÄTSSICHERUNG/QUALITÄTSKONTROLLE

Die Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet Rowan wurden mit orientierten Diamantbohrkernen der Größe HQ durchgeführt. Alle Bohrlöcher werden systematisch protokolliert, fotografiert und von einem ausgebildeten Geologen in der Kernaufbereitungsanlage von WRLG in Mt. Jamie beprobt. Die minimal zulässige Probenlänge beträgt 0,5 m. Die maximal zulässige Probenlänge beträgt 1,5 m. Standardreferenzmaterialien und Leerproben werden mit einer angestrebten Einfügungsrate von 5 % eingefügt. Der Bohrkern wird folglich unter Verwendung einer Kernsäge mit Diamantblatt entlang einer von dem Geologen vorbestimmten Linie längs aufgeschnitten. Um Probenfehler zu reduzieren, wird durchgehend dieselbe Seite des Bohrkerns beprobt, wobei die Orientierungslinie als Referenz dient. Bei den Proben, die sichtbares Gold („Visible Gold, VG“) enthalten, beaufsichtigt ein gelernter Geologe das Schneiden/Einpacken dieser Proben und stellt sicher, dass das Kernsägeblatt nach dem VG-Probenintervall mit einem Schärfstein „gesäubert“ wird. Die in Beuteln verpackten Proben werden anschließend mit Kabelbindern und zusätzlichen Sicherheitsetiketten versiegelt und per Frachtkurier zur Analyse an ALS Thunder Bay in Ontario transportiert.

Die Proben werden dort von ALS aufbereitet, wobei sie bei 105°C getrocknet und auf 70 % Siebdurchgang 2 mm zerkleinert werden. Danach wird anhand eines Riffelteilers eine Ausschussprobe von 250 g zur Archivierung erstellt. Der Rest der Probe wird dann auf 85 % Siebdurchgang 75 Mikron vermahlen, wovon 50 g anhand einer Feuerprobe und einer abschließenden Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) untersucht werden. Proben, die Goldwerte >100 g/t Au ergeben, werden anhand einer Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss an einer Probe von 50 g erneut analysiert. Proben mit sichtbarem Gold werden zudem mit einer Metallanalyse (ALS-Code: AU-SCR24) untersucht. Zur Multi-Element-Analyse werden die Proben an die Einrichtungen von ALS in Vancouver, British Columbia, gesendet, wo sie via Vier-Säuren-Aufschluss mit abschließender Massenspektroskopie (ICP-MS) für eine 48-Element-Analyse an 0,25 g Probentrübe untersucht werden (ALS-Code: ME-MS61). Die analytischen Labore von ALS Geochemistry arbeiten nach einem einheitlichen globalen Qualitätshandbuch für Geochemie, das der Norm ISO/IEC 17025:2017 entspricht.

Die Lagerstätte Rowan Mine verfügt derzeit über eine gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) angedeutete Ressource, die 478.707 Tonnen mit einem Gehalt von 196.747 Unzen („oz“) Gold und einem Gehalt von 12,78 g/t Au umfasst, während die vermutete Ressource 421.181 Tonnen mit einem Gehalt von 118.155 oz Gold und einem Gehalt von 8,73 g/t Au umfasst. Die Mineralressourcen werden bei einem Cutoff-Gehalt von 3,80 g/t Au und einem Goldpreis von 1.800 US$/oz geschätzt. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel „Rowan Project NI 43-101 Technical Report and Preliminary Economic Assessment, Ontario, Canada” (Technischer Bericht und vorläufige wirtschaftliche Bewertung zum Projekt Rowan gemäß NI 43-101, Ontario, Kanada), der von Fuse Advisors Inc. erstellt wurde und vom 30. Juni 2025 datiert ist. Eine vollständige Kopie des Berichts ist auf der Website des Unternehmens und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung wurden von Will Robinson, P.Geo., Vice President of Exploration bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für die Exploration auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Herr Robinson ist nicht unabhängig von WRLG. Die hierin zusammengefassten Angaben zur PEA und zu den Mineralressourcen stammen aus dem unabhängigen technischen Bericht, der von Fuse Advisors Inc. erstellt wurde.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Goldförderunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch die drei ehemals aktiven Goldminen - Rowan, Mount Jamie und Red Summit - umfasst.

FÜR WEST RED LAKE GOLD MINES LTD.

„Shane Williams“

Shane Williams

President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Gwen Preston

Vice President Communications

Tel: (604) 609-6132

E-Mail: investors@wrlgold.com oder auf der Website des Unternehmens unter https://www.westredlakegold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSORGLICHER HINWEIS UND ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie „antizipieren“, „erwarten“, „schätzen“, „prognostizieren“, „planen“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements; sie unterliegen jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung abweichen. Dazu zählen unter anderem Aussagen zu den Ergebnissen des Bohrprogramms in Rowan, dem Abschluss und den Ergebnissen der geotechnischen, metallurgischen und technischen Studien zur Vorbereitung der kombinierten PFS, dem Zeitpunkt und dem Erhalt der erweiterten Explorationsgenehmigung, dem voraussichtlichen Zeitplan und die erwarteten Ergebnisse der kombinierten PFS, das ungenutzte Wachstumspotenzial der Lagerstätte Madsen oder der Lagerstätte Rowan sowie die zukünftigen Ziele und Pläne des Unternehmens. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Informationen angegebenen Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Marktvolatilität, die Lage auf den Finanzmärkten für die Wertpapiere des Unternehmens, Schwankungen der Rohstoffpreise und Änderungen der Geschäftspläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von wichtigen Erwartungen und Annahmen, darunter unter anderem, dass das Unternehmen seine erklärten Geschäftsziele weiterverfolgt und in der Lage ist, zusätzliches Kapital zur Fortsetzung seiner Aktivitäten zu beschaffen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen gegenüber solchen Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Zusätzliche Informationen über Risiken und Ungewissheiten sind im Lagebericht des Unternehmens (Management’s Discussion and Analysis) für das Jahr zum 31. Dezember 2024 und im Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr zum am 31. Dezember 2024 enthalten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Zukunftsgerichtete Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Für weitere Informationen über das Unternehmen sollten Investoren die kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens lesen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

[1] Die PEA ist vorläufiger Natur und enthält vermutete Mineralressourcen, die als geologisch zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Überlegungen zu rechtfertigen, durch die sie in die Kategorie Mineralreserven hochgestuft werden könnten; es besteht keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden.

[2] Es besteht keinerlei Gewissheit, dass die Bohrungen in Rowan zu einer Umwandlung der vermuteten Ressourcen in angedeutete Ressourcen führen werden; eine solche Hochstufung hängt von den Ergebnissen des Bohrprogramms und der anschließenden Ressourcenschätzung durch einen qualifizierten Sachverständigen ab.

[3] Es besteht keinerlei Gewissheit, dass die geplante kombinierte PFS die Entwicklung der Projekte Madsen Mine und Rowan als einen einzigen Betrieb oder unter Nutzung einer gemeinsamen Infrastruktur unterstützen wird. Eine solche Einschätzung hängt vom Ergebnis dieser PFS und nachfolgender technischer und wirtschaftlicher Studien ab.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

