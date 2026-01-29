Wirtschaftsstimmung steigt auf höchsten Stand seit drei Jahren

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Januar aufgehellt und den besten Wert seit drei Jahren erreicht. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 99,4 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Januar 2023. Volkswirte hatten mit 97,1 Punkten gerechnet.

Der ESI liegt aber weiter knapp unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten. Die Erholung folgte auf breiter Basis. In der Industrie, im Dienstleistungssektor, bei den Verbrauchern und im Einzelhandel verbesserte sich der Indikator. Lediglich in der Bauwirtschaft blieb der Indikator stabil./jsl/jkr/mis



