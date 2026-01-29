    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    Wirtschaftsstimmung steigt auf höchsten Stand seit drei Jahren

    • Wirtschaftsstimmung in Eurozone verbessert sich stark.
    • ESI steigt um 2,2 Punkte auf 99,4 im Januar.
    • Breite Erholung in Industrie, Dienstleistung und Handel.
    Wirtschaftsstimmung steigt auf höchsten Stand seit drei Jahren
    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Januar aufgehellt und den besten Wert seit drei Jahren erreicht. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 99,4 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit Januar 2023. Volkswirte hatten mit 97,1 Punkten gerechnet.

    Der ESI liegt aber weiter knapp unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten. Die Erholung folgte auf breiter Basis. In der Industrie, im Dienstleistungssektor, bei den Verbrauchern und im Einzelhandel verbesserte sich der Indikator. Lediglich in der Bauwirtschaft blieb der Indikator stabil./jsl/jkr/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    Eurozone Wirtschaftsstimmung steigt auf höchsten Stand seit drei Jahren Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Januar aufgehellt und den besten Wert seit drei Jahren erreicht. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Punkte auf 99,4 Punkte, wie die Europäische Kommission …
