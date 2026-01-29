    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Toyota fährt VW immer weiter davon - Absatz steigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Toyota verkauft 11,3 Millionen Autos, 4,6% mehr.
    • VW bleibt mit 9 Millionen Fahrzeugen auf Platz zwei.
    • Hyundai meldet 40% Gewinnrückgang durch US-Zölle.
    Toyota fährt VW immer weiter davon - Absatz steigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TOKIO/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der weltgrößte Autobauer Toyota hat im vergangenen Jahr mehr Autos verkauft und den Vorsprung vor Volkswagen als Nummer zwei ausgebaut. Weltweit verkaufte Toyota 11,3 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken, wie das japanische Unternehmen mitteilte. Das waren 4,6 Prozent mehr als im Vorjahr und auch knapp 100.000 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2023.

    Volkswagen wurde damit erneut klar auf Platz zwei verwiesen. Anders als Toyota hatten die Wolfsburger 2025 einen leichten Rückgang verbucht: Die Auslieferungen an Kunden sanken um 0,5 Prozent auf knapp unter 9 Millionen Fahrzeuge. Vor allem in China und den USA litt VW unter schwachen Verlaufszahlen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    97,65€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    111,33€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Vorsprung vor VW wächst

    Toyotas Vorsprung erhöhte sich damit auf mehr als 2,3 Millionen Fahrzeuge. Bis 2019 hatten sich Toyota und VW mehrere Jahre lang ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, das Toyota dann für sich entscheiden konnte. Im Jahr 2020 lösten die Japaner VW als weltgrößter Hersteller ab. Den Spitzenplatz konnten sie nun zum sechsten Mal in Folge verteidigen.

    Zulegen konnte Toyota vor allem auf dem Heimatmarkt Japan und in den USA, wo der Konzern mehrere Werke betreibt. Die USA sind mit mehr als 2,5 Millionen verkauften Fahrzeugen der wichtigste Markt der Kernmarken Toyota und Lexus, noch vor dem japanischen Heimatmarkt mit gut 1,5 Millionen. Mehr als die Hälfte der in den USA verkauften Fahrzeuge wird auch dort hergestellt. In Deutschland gingen die Verkaufszahlen des Branchenprimus dagegen zurück - auf noch knapp über 100.000.

    Hyundai leidet unter US-Zöllen

    Derweil meldet Hyundai rückläufige Gewinnzahlen: Der südkoreanische Autobauer hat im vierten Quartal wegen der US-Zollpolitik im Tagesgeschäft deutlich weniger verdient. Hinzu kommen Belastungen durch eine trägere Entwicklung der Elektromobilität in einigen Märkten.

    Der operative Gewinn sackte um 40 Prozent ab auf 1,7 Billionen Won (rund 1 Mrd Euro), wie das Unternehmen in Seoul mitteilte. Der Umsatz stieg indessen um 0,5 Prozent auf 46,8 Billionen Won./fjo/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 18,53 auf Tradegate (29. Januar 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +0,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,63 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,48 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von -8,79 %/+34,42 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsaspekte der VW Vz: mögliche Umwandlung von Vorzugs- in Stammaktien und Auswirkungen auf die Porsche-Holding-Kontrolle; positive Fundamentaldaten durch China-Offensive und Marktanteil; Erklärungen für jüngsten Kursanstieg (starke Liquidität, potenzielle EU‑Indien-Handelsvorteile); sowie Debatten zur Dividende und zum Dividendenabschlag.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Toyota fährt VW immer weiter davon - Absatz steigt Der weltgrößte Autobauer Toyota hat im vergangenen Jahr mehr Autos verkauft und den Vorsprung vor Volkswagen als Nummer zwei ausgebaut. Weltweit verkaufte Toyota 11,3 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken, wie das japanische Unternehmen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     