BHP Group - Aktienkurs springt nach oben - 29.01.2026

Die BHP Group Aktie notiert aktuell bei 30,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,60 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,07 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BHP Group Aktie.

BHP Group ist ein führendes globales Ressourcenunternehmen, das sich auf die Produktion von Eisenerz, Kupfer, Kohle und Erdöl spezialisiert hat. Als einer der größten Bergbaukonzerne weltweit konkurriert es mit Rio Tinto, Vale und Glencore. BHP's Alleinstellungsmerkmale sind seine Diversifikation, nachhaltige Praktiken und technologische Innovationen.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die BHP Group Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +25,03 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,65 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BHP Group einen Anstieg von +17,92 %.

BHP Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,65 % 1 Monat +18,48 % 3 Monate +25,03 % 1 Jahr +31,20 %

Informationen zur BHP Group Aktie

Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 156,25 Mrd. € wert.

Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.