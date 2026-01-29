UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ING nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,40 Euro belassen. Die Bank habe einen starken Jahresschluss hingelegt, lobte Johan Ekblom am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die angehobenen Ziele entsprächen aber bereits weitgehend den Konsensschätzungen./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 24,67EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.



