UBS stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Givaudan nach Zahlen des Aromen- und Duftstoffeherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3310 Franken belassen. Sowohl das Umsatzwachstum im vergangenen Quartal aus eigener Unternehmenskraft heraus als auch das vergleichbare operative Ergebnis (Ebitda) in der zweiten Jahreshälfte 2025 hätten enttäuscht, schrieb Charles Eden am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 3.371EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Charles Eden
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3310
Kursziel alt: 3310
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
