UBS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Es habe keine großen positiven Überraschungen bei den Resultaten und Geschäftstrends gegeben, und auch der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb Mate Nemes am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,06 % und einem Kurs von 32,11EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Mate Nemes

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



