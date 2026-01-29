UBS stuft SANOFI auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sanofi nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns liege vor allem dank Dupixent und der überraschend starken Grippesaison ein Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das Ergebnis je Aktie überrasche positiv. Dagegen sei das operative Ergebnis (business operating income) knapp hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 77,13EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 11:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 88

Kursziel alt: 88

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

