ServiceNow - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -8,18 % - 29.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die ServiceNow Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -8,18 % im Minus. Der Kursrückgang der ServiceNow Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,91 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,18 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

ServiceNow ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Plattformen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen, insbesondere im IT Service Management. Mit Kernprodukten wie ITSM, ITOM und ITBM bietet es umfassende Lösungen für Unternehmen. Es konkurriert mit Salesforce, Atlassian und BMC Software, hebt sich jedoch durch benutzerfreundliche Plattformen und Integrationsmöglichkeiten ab.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von ServiceNow Verluste von -39,07 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ServiceNow Aktie damit um -8,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,37 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ServiceNow einen Rückgang von -25,29 %.

ServiceNow Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,45 % 1 Monat -24,37 % 3 Monate -39,07 % 1 Jahr -56,33 %

Informationen zur ServiceNow Aktie

Es gibt 1 Mrd. ServiceNow Aktien. Damit ist das Unternehmen 104,39 Mrd. € wert.

ServiceNow Aktie jetzt kaufen?

Ob die ServiceNow Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ServiceNow Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.