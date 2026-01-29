SILTRONIC AG Aktie leidet unter Verkäufen - 29.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die SILTRONIC AG Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,87 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,34 %, geht es heute bei der SILTRONIC AG Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie, bekannt für hohe Qualität und Innovation. Wichtige Konkurrenten sind Shin-Etsu und SUMCO. Die starke Marktstellung und technologische Expertise heben Siltronic von anderen ab.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SILTRONIC AG abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -1,59 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um +5,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,85 %. Im Jahr 2026 gab es für SILTRONIC AG bisher ein Plus von +13,58 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,92 % geändert.

SILTRONIC AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,58 % 1 Monat +19,85 % 3 Monate -1,59 % 1 Jahr +21,30 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von SILTRONIC AG

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,12 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -2,10 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.