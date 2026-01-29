    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    EU-Förderbank investiert vier Milliarden in Verteidigung

    Für Sie zusammengefasst
    • EIB investiert 4 Mrd. Euro in Sicherheit und Verteidigung.
    • Über 50% der Finanzierungen fließen in grüne Projekte.
    • Rekordinvestitionen in Deutschland: 10,4 Mrd. Euro.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Als Reaktion auf die geopolitische Lage hat die Europäische Investitionsbank (EIB) im vergangenen Jahr viermal so viel Geld in Sicherheit und Verteidigung gesteckt wie zuvor. "Ihre Investitionen in diesem Bereich vervierfachten sich auf über vier Milliarden Euro und machten damit fast fünf Prozent der EU-Finanzierungen der EIB-Gruppe in der EU aus", teilte die EU-Förderbank in Brüssel mit.

    Die geförderten Projekte seien vielfältig: Sie reichten von militärischen Stützpunkten und Instandsetzungseinrichtungen über Forschung und Entwicklung für Radarsysteme bis zu Sensoren für den Schutz von Europas Meeresboden und Unterwasser-Infrastruktur. Auch Projekte zur Cybersicherheit und zu Weltraumfähigkeiten seien dabei. Zuletzt änderte die Europäische Investitionsbank (EIB) ihre Regeln für die Kreditvergabe so, dass mehr Investitionen in Rüstungsprojekte gefördert werden können.

    Mehr als die Hälfte der Finanzierungen für grüne Projekte

    Die EIB mit Sitz in Luxemburg ist nach eigenen Angaben die weltgrößte Förderbank und als EU-Institution für langfristige Finanzierungen zuständig. Die Eigentümer sind die Mitgliedstaaten. Die Bank soll grundsätzlich Investitionen finanzieren, die zum Erreichen der politischen Ziele der EU beitragen. Im vergangenen Jahr investierte die Bank auch insgesamt mit 100 Milliarden Euro so viel wie nie zuvor, "um Europas Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und strategische Autonomie zu stärken."

    Fast 60 Prozent der gesamten Finanzierung der EIB-Gruppe im Jahr 2025 entfielen den Angaben nach auf grüne Projekte. Gefördert wurden etwa der Ausbau von Speichern und Erneuerbaren sowie Technologien, damit die Schwerindustrie klimafreundlicher wird. Für bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum wurden mehr als fünf Milliarden Euro in Innovation, Sanierung und Neubau gesteckt. Mehr als die Hälfte der EU-Finanzierungen der EIB-Gruppe flossen 2025 in strukturschwache Regionen der Staatengemeinschaft.

    Rekordinvestitionen in Deutschland

    10,4 Milliarden Euro investierte die EIB im vergangenen Jahr in Deutschland - so viel wie noch nie seit der Geschäftsaufnahme in Deutschland im Jahr 1960. Mehr als 5 Milliarden Euro der Förderungen gingen den Angaben nach an deutsche Unternehmen - vor allem an Projekte für saubere Mobilität, Medizintechnik und Kreislaufwirtschaft. 4,7 Milliarden Euro flossen an Energieprojekte, 1,65 Milliarden Euro wurden für Verkehr und bezahlbaren Wohnraum eingesetzt. Mit über 540 Millionen Euro beteiligt sich die EIB außerdem an neuer Bundeswehr-Infrastruktur in Litauen./rdz/DP/mis

     

