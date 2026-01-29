UBS stuft NOKIA auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,40 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Netzwerkausrüsters liege über der Konsensschätzung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Doch die neuen Ziele für das erste Quartal sowie das Jahr 2026 dürften die Ebit-Konsensschätzungen im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken lassen./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,11 % und einem Kurs von 5,386EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,40
Kursziel alt: 5,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
