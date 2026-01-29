    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bayerns Messen und Spielbanken auf Rekordkurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayerns Flughäfen und Messen auf Rekordkurs.
    • Spielbanken verzeichnen höchsten Bruttospielertrag.
    • Frauenanteil in Führungspositionen gestiegen.
    Bayerns Messen und Spielbanken auf Rekordkurs
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Trotz der großen wirtschaftlichen Unsicherheiten im Land sind Bayerns Flughäfen, Spielbanken, Messen und andere Beteiligungen des Freistaats auf Erfolgs- und teilweise sogar auf Rekordkurs. Das berichtete Finanzstaatssekretär Martin Schöffel (CSU) im Haushaltsausschuss des Landtags. Die Beteiligungen des Freistaats seien, wie alle Unternehmen, von der generellen wirtschaftlichen Unsicherheit und den geopolitischen Krisen mehr oder weniger betroffen - sie seien aber allesamt gut aufgestellt. Bei den Messen und Spielbanken habe man sogar absolute Rekordjahre verzeichnet.

    Flughäfen aus Wachstumskurs

    "Die bayerischen Flughäfen sind weiterhin auf Wachstumskurs", berichtete Schöffel. Die Airports erholten sich auch schneller von den Folgen der Corona-Krise als andere deutsche Flughäfen - es gebe allerdings immer noch Unsicherheiten. So bleibe das Verkehrswachstum in Deutschland hinter dem in anderen europäischen Ländern deutlich zurück. Dennoch: Der Flughafen München verzeichnete laut Schöffel im Jahr 2025 rund 43,4 Millionen bei rund 337.000 Flugbewegungen - nach rund 41,6 Millionen Passagieren im Jahr zuvor. Hauptwachstumstreiber sei wieder der Langstreckenverkehr gewesen.

    Der Flughafen Nürnberg liege mit 4,5 Millionen Passagieren im Gesamtjahr 2025 über dem Vor-Corona-Niveau. Gleichwohl seien die finanziellen Rahmenbedingungen "durchaus schwierig". Absehbar sei dort noch mit negativen Jahresergebnissen zu rechnen, sagte Schöffel. "Der operative Flughafenbetrieb wird laut Prognosen weiterhin profitabel sein. Das negative Jahresergebnis und die Kapitalbedarfe kommen größtenteils aus den Kosten für Sanierung und Instandhaltung", erklärte er. Weitere Unterstützungsleistungen aus dem staatlichen und dem städtischen Haushalt seien in den nächsten Jahren deshalb nicht ausgeschlossen, aber auch nicht geplant.

    Messen mit Rekordergebnissen

    Die Nürnberger Messe hatte 2024 ihren 50. Geburtstag gefeiert, und das laut Schöffel mit einem Rekordumsatz von 368 Millionen Euro. In diesem Jahr werde wiederum ein "sehr guter" Umsatz von rund 350 Millionen Euro erwartet.

    Die Messe München blickt bereits auf 60 Jahre Geschäftsbetrieb zurück. Sie erwarte nach Hochrechnungen für 2025 das erfolgreichste Jahr der Unternehmensgeschichte insgesamt, berichtete Schöffel, und zwar mit einem Rekordumsatz im Konzern von rund 600 Millionen Euro. Und es sei mit einem Rekordergebnis von rund 100 Millionen Euro zu rechnen. "Ein Mega-Messe-Jahr mit acht von zwölf Weltleitmessen am Standort München", sagte er.

    Erfolgreiche Spielbanken

    "Die bayerische Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung ist ebenfalls auf Erfolgskurs", sagte Schöffel. So hätten die bayerischen Spielbanken 2024 mehr als 129 Millionen Euro Bruttospielertrag und 2025 mit rund 139 Millionen Euro den höchsten Bruttospielertrag seit ihrem Bestehen erzielt. Rund 723.000 Gäste besuchten demnach 2025 die Spielbanken, das ist ein deutliches Plus von fast 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Staatshaushalt profitiere davon spürbar: Rund 500 Millionen Euro Lotteriesteuer, Gewinnabführung und Spielbankabgabe seien 2025 geflossen. Das Geld werde insbesondere in zusätzliche Leistungen der Sportförderung, Kulturförderung und Denkmalpflege sowie in sonstige gemeinnützige Zwecke investiert, sagte Schöffel. Er versicherte zudem: "Wir wollen uns auf den guten Zahlen nicht ausruhen."

    Frauen in Führungspositionen

    Die Zahl der Frauen unter Vorständen und Geschäftsführern der staatlichen Beteiligungen hat zugenommen: Zum Jahreswechsel waren es laut Schöffel 26 Prozent - nach 21,7 Prozent ein Jahr zuvor. Bei den staatlichen Vertretern in Aufsichtsräten stieg die Frauenquote leicht von 33,1 auf 33,6 Prozent.

    Generelle Entwicklung

    Der "Beteiligungsbericht 2025", den Schöffel vorstellte, gibt zum Stichtag 31. Dezember 2024 einen Überblick über die Beteiligungen des Freistaats. Demnach umfasste das staatliche Portfolio insgesamt 55 Unternehmen in privater Rechtsform, neun Staatsbetriebe sowie drei Anstalten des öffentlichen Rechts. Zu den Beteiligungen gehören viele bekannte Traditionsunternehmen wie die staatlichen Brauereien, das Hauptmünzamt, das Hofbräuhaus und die Seenschifffahrt. In seinem mündlichen Bericht im Haushaltsausschuss ging Schöffel aber auch schon auf aktuelle Entwicklungen im Jahr 2025 ein./had/ctt/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bayerns Messen und Spielbanken auf Rekordkurs Trotz der großen wirtschaftlichen Unsicherheiten im Land sind Bayerns Flughäfen, Spielbanken, Messen und andere Beteiligungen des Freistaats auf Erfolgs- und teilweise sogar auf Rekordkurs. Das berichtete Finanzstaatssekretär Martin Schöffel (CSU) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     