OHB Aktie legt weiter zu - +15,42 % - 29.01.2026

Einen starken Börsentag erlebt die OHB Aktie. Sie steigt um +15,42 % auf 292,00€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die OHB Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -21,43 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 292,00€, mit einem Plus von +15,42 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die OHB Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +57,86 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +112,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von OHB +123,11 % gewonnen.

OHB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +57,86 % 1 Monat +112,71 % 3 Monate +146,08 % 1 Jahr +364,81 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle volatile Kursentwicklung der OHB Aktie, die von vielen als 'Zockerpapier' eingestuft wird. Einige Anleger berichten von schnellen Gewinnen und ziehen sich zurück, während andere auf eine Erholung hoffen. Die geringe Anzahl an Aktien im Freefloat wird als Grund für die starke Kursbewegung genannt. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich eines möglichen Squeeze-Outs, was die Bewertung der Aktie betrifft.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,61 Mrd. € wert.

Die Bundesregierung möchte Deutschland aus der technologischen Abhängigkeit herausführen. Das sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in einer Regierungserklärung im Bundestag. Notwendig seien "Maßnahmen zur Reduzierung von Abhängigkeiten, …

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.