    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    ASML Holding - Aktie steigt kräftig - 29.01.2026

    Am 29.01.2026 ist die ASML Holding Aktie, bisher, um +4,57 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ASML Holding Aktie.

    Besonders beachtet! - ASML Holding - Aktie steigt kräftig - 29.01.2026
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    ASML Holding ist ein führender Anbieter von Lithographiesystemen, insbesondere EUV-Technologie, die für die Herstellung moderner Mikrochips unerlässlich ist. Das Unternehmen dominiert den Markt und hat mit Nikon und Canon bedeutende, aber technologisch unterlegene Konkurrenten. ASML's Alleinstellungsmerkmal ist die EUV-Technologie, die kleinere und leistungsfähigere Chips ermöglicht.

    ASML Holding Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.01.2026

    Mit einer Performance von +4,57 % konnte die ASML Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ASML Holding Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.245,40, mit einem Plus von +4,57 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ASML Holding NV!
    Long
    1.171,28€
    Basispreis
    7,46
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.322,29€
    Basispreis
    9,26
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der ASML Holding Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +33,52 %.

    Allein seit letzter Woche ist die ASML Holding Aktie damit um +2,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,28 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ASML Holding um +31,05 % gewonnen.

    ASML Holding Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,71 %
    1 Monat +33,28 %
    3 Monate +33,52 %
    1 Jahr +69,39 %

    Informationen zur ASML Holding Aktie

    Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 485,73 Mrd. € wert.

    ASML absolvierte ein Rekordjahr.


    Die Niederländer meldeten 32,7 Mrd. $ Umsatz (+ 15,6 %) und eine auf 52,8 % gesteigerte Bruttomarge. ASML-CEO Christophe Fouquet zeigte sich insbesondere mit dem Schlussquartal zufrieden, in dem der Konzern mit 9,7 Mrd. $ fast 30 % des Jahreserlöses …

    Börsenstart Europa - 29.01. - FTSE Athex 20 stark +2,44 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    BERNSTEIN RESEARCH stuft ASML auf 'Outperform'


    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1400 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz starker Quartalszahlen habe die Aktie des Chipausrüsters schwach geschlossen, schrieb David Dai am …

    ASML Holding Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ASML Holding

    +4,05 %
    +2,71 %
    +33,28 %
    +33,52 %
    +69,39 %
    +96,45 %
    +168,01 %
    +1.360,73 %
    +4.611,97 %
    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! ASML Holding - Aktie steigt kräftig - 29.01.2026 Am 29.01.2026 ist die ASML Holding Aktie, bisher, um +4,57 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ASML Holding Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     