ASML Holding - Aktie steigt kräftig - 29.01.2026

Mit einer Performance von +4,57 % konnte die ASML Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die ASML Holding Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,78 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.245,40€, mit einem Plus von +4,57 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

ASML Holding ist ein führender Anbieter von Lithographiesystemen, insbesondere EUV-Technologie, die für die Herstellung moderner Mikrochips unerlässlich ist. Das Unternehmen dominiert den Markt und hat mit Nikon und Canon bedeutende, aber technologisch unterlegene Konkurrenten. ASML's Alleinstellungsmerkmal ist die EUV-Technologie, die kleinere und leistungsfähigere Chips ermöglicht.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der ASML Holding Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +33,52 %.

Allein seit letzter Woche ist die ASML Holding Aktie damit um +2,71 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,28 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die ASML Holding um +31,05 % gewonnen.

ASML Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,71 % 1 Monat +33,28 % 3 Monate +33,52 % 1 Jahr +69,39 %

Informationen zur ASML Holding Aktie

Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 485,73 Mrd. € wert.

Die Niederländer meldeten 32,7 Mrd. $ Umsatz (+ 15,6 %) und eine auf 52,8 % gesteigerte Bruttomarge. ASML-CEO Christophe Fouquet zeigte sich insbesondere mit dem Schlussquartal zufrieden, in dem der Konzern mit 9,7 Mrd. $ fast 30 % des Jahreserlöses …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1400 auf 1600 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Trotz starker Quartalszahlen habe die Aktie des Chipausrüsters schwach geschlossen, schrieb David Dai am …

ASML Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die ASML Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ASML Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.