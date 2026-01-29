PUMA Aktie crasht -5,95 % - 29.01.2026

Am heutigen Handelstag musste die PUMA Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,95 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,09 %, geht es heute bei der PUMA Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PUMA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,88 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +7,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,73 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PUMA +6,07 % gewonnen.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,67 % 1 Monat +9,73 % 3 Monate +9,88 % 1 Jahr -26,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der PUMA Aktie und die Rolle von Anta Sports als Großaktionär. Anleger sind unsicher, ob Anta ein Übernahmeangebot plant oder die Aktie unter Druck setzen wird. Die Beiträge reflektieren Bedenken über mögliche negative Auswirkungen auf den Kurs und die Bewertung, während einige auf ein positives Szenario hoffen. Die hohe Schwankungsbreite und die Aktivitäten von Leerverkäufern werden ebenfalls thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

Informationen zur PUMA Aktie

Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,30 Mrd. € wert.

