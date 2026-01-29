    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    PUMA Aktie crasht -5,95 % - 29.01.2026

    Am 29.01.2026 ist die PUMA Aktie, bisher, um -5,95 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

    PUMA Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die PUMA Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,95 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,09 %, geht es heute bei der PUMA Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die PUMA-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,88 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +7,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,73 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PUMA +6,07 % gewonnen.

    PUMA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,67 %
    1 Monat +9,73 %
    3 Monate +9,88 %
    1 Jahr -26,43 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der PUMA Aktie und die Rolle von Anta Sports als Großaktionär. Anleger sind unsicher, ob Anta ein Übernahmeangebot plant oder die Aktie unter Druck setzen wird. Die Beiträge reflektieren Bedenken über mögliche negative Auswirkungen auf den Kurs und die Bewertung, während einige auf ein positives Szenario hoffen. Die hohe Schwankungsbreite und die Aktivitäten von Leerverkäufern werden ebenfalls thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PUMA eingestellt.

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 148 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,30 Mrd. € wert.

    PUMA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PUMA

    -5,57 %
    +7,67 %
    +9,73 %
    +9,88 %
    -26,43 %
    -61,14 %
    -70,96 %
    +29,13 %
    +1.464,79 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960



