    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Besonders beachtet!

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Meta Platforms (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - +7,95 % - 29.01.2026

    Am 29.01.2026 ist die Meta Platforms (A) Aktie, bisher, um +7,95 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Meta Platforms (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Meta Platforms (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - +7,95 % - 29.01.2026
    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Meta Platforms verbindet Menschen global durch soziale Netzwerke und innovative Technologien, bleibt jedoch in einem hart umkämpften Markt mit starker Konkurrenz.

    Meta Platforms (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.01.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,95 % konnte die Meta Platforms (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Meta Platforms (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,27 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 605,50, mit einem Plus von +7,95 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Short
    714,44€
    Basispreis
    4,83
    Ask
    × 12,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    667,37€
    Basispreis
    5,08
    Ask
    × 12,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Meta Platforms (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,80 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Meta Platforms (A) eine positive Entwicklung von +7,41 % erlebt.

    Meta Platforms (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,92 %
    1 Monat +7,48 %
    3 Monate -7,80 %
    1 Jahr -7,87 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Meta Platforms (A) Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der Meta-Aktie. Teilnehmer sehen Meta als fair bewertet und berichten von positiven Unternehmenszahlen, während andere die Marktreaktion kritisch betrachten. Das moderate KGV von 22 wird als Zeichen für eine mögliche Unterbewertung gewertet, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der hohen Investitionen des Unternehmens und deren Rentabilität.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.

    Zur Meta Platforms (A) Diskussion

    Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Bil. € wert.

    Visionär gut! Jetzt kaufen?


    In den letzten Monaten konnte die Meta Platforms-Aktie nicht mit einer guten Performance überzeugen. Aber am Donnerstagmorgen legt der Kurs des Social Media-Giganten um +7% zu. Was steckt hinter dem Kurssprung und können Anleger nun wieder auf eine bessere Zukunft hoffen? Weiteres Wachstum Mark Zuckerberg hat einmal mehr fantastische Zahlen mit seinem Tech-Konzern abgeliefert. Der […] The post Meta Platforms-Aktie +7%: Visionär gut! Jetzt kaufen? first appeared on sharedeals.de.

    Marktüberblick: Bilanzsaison im Anlegerfokus


    Der deutsche Aktienmarkt bot zur Wochenmitte vor der US-Notenbankentscheidung ein gemischtes Bild. Der DAX sank um 0,29 Prozent auf 24.823 Punkte. Der MDAX der mittelgroßen Werte gab um 0,28 Prozent nach. Für den TecDAX ging es hingegen um 0,29 Prozent nach oben. In den drei genannten Indizes gab es 50 Gewinner und 47 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 57 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,98 Punkte auf 17,75 Zähler. Die stärksten Sektoren w...

    Verhaltene Entwicklung - Kospi auf Rekordhoch


    Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Donnerstag überschaubare Veränderungen verzeichnet. Dabei schälte sich keine klare Tendenz heraus. Vergleichsweise stark präsentierte sich erneut die südkoreanische Börse, die damit ihre Rekordjagd …

    Meta Platforms (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Meta Platforms (A)

    +8,08 %
    +15,17 %
    +7,71 %
    -7,80 %
    -7,87 %
    +329,99 %
    +174,39 %
    +499,40 %
    +1.912,15 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Meta Platforms (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - +7,95 % - 29.01.2026 Am 29.01.2026 ist die Meta Platforms (A) Aktie, bisher, um +7,95 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Meta Platforms (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     