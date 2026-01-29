Meta Platforms (A) Aktie weiter im Aufwärtstrend - +7,95 % - 29.01.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +7,95 % konnte die Meta Platforms (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Meta Platforms (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,27 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 605,50€, mit einem Plus von +7,95 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Meta Platforms verbindet Menschen global durch soziale Netzwerke und innovative Technologien, bleibt jedoch in einem hart umkämpften Markt mit starker Konkurrenz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Meta Platforms (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,80 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,92 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,48 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Meta Platforms (A) eine positive Entwicklung von +7,41 % erlebt.

Meta Platforms (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,92 % 1 Monat +7,48 % 3 Monate -7,80 % 1 Jahr -7,87 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Meta Platforms (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung und Kursentwicklung der Meta-Aktie. Teilnehmer sehen Meta als fair bewertet und berichten von positiven Unternehmenszahlen, während andere die Marktreaktion kritisch betrachten. Das moderate KGV von 22 wird als Zeichen für eine mögliche Unterbewertung gewertet, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der hohen Investitionen des Unternehmens und deren Rentabilität.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.

Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Bil. € wert.

In den letzten Monaten konnte die Meta Platforms-Aktie nicht mit einer guten Performance überzeugen. Aber am Donnerstagmorgen legt der Kurs des Social Media-Giganten um +7% zu. Was steckt hinter dem Kurssprung und können Anleger nun wieder auf eine bessere Zukunft hoffen? Weiteres Wachstum Mark Zuckerberg hat einmal mehr fantastische Zahlen mit seinem Tech-Konzern abgeliefert. Der […] The post Meta Platforms-Aktie +7%: Visionär gut! Jetzt kaufen? first appeared on sharedeals.de.

Meta Platforms (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Meta Platforms (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Meta Platforms (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.