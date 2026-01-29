IBM Aktie mit starker Tagesperformance - 29.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die IBM Aktie. Mit einer Performance von +7,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,84 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IBM Aktie. Nach einem Plus von +0,84 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 265,40€, mit einem Plus von +7,75 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

IBM ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, AI und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Microsoft, AWS und Google Cloud und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und umfassende Unternehmenslösungen aus.

Obwohl sich die IBM Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,51 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die IBM Aktie damit um +4,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +4,92 % gewonnen.

IBM Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,87 % 1 Monat +2,14 % 3 Monate -1,51 % 1 Jahr +22,21 %

Informationen zur IBM Aktie

Es gibt 935 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 249,06 Mrd. € wert.

Mit einem Kursgewinn von +8% ist die IBM-Aktie am Donnerstagmorgen Spitzenreiter unter den großen amerikanischen Werten. Hat Big Blue mit guten Zahlen überrascht und ist die Aktie des Tech-Konzerns ein Investment wert? Viel besser als erwartet Grund für den heutigen Kurssprung der IBM-Aktie sind in der Tat die ausgezeichneten Zahlen für das Schlussquartal 2025. Im […] The post IBM-Aktie +8%: Immer noch ein Tech-Top-Performer first appeared on sharedeals.de.

IBM Aktie jetzt kaufen?

Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.