    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIBM AktievorwärtsNachrichten zu IBM

    Besonders beachtet!

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    IBM Aktie mit starker Tagesperformance - 29.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die IBM Aktie bisher um +7,75 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IBM Aktie.

    Besonders beachtet! - IBM Aktie mit starker Tagesperformance - 29.01.2026
    Foto: Thiago Prudencio - DAX/dpa

    IBM ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, AI und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Microsoft, AWS und Google Cloud und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und umfassende Unternehmenslösungen aus.

    IBM Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.01.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die IBM Aktie. Mit einer Performance von +7,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,84 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IBM Aktie. Nach einem Plus von +0,84 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 265,40, mit einem Plus von +7,75 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu IBM - International Business Machines!
    Short
    344,10€
    Basispreis
    2,31
    Ask
    × 11,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    290,22€
    Basispreis
    2,51
    Ask
    × 10,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl sich die IBM Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -1,51 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die IBM Aktie damit um +4,87 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,14 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +4,92 % gewonnen.

    IBM Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,87 %
    1 Monat +2,14 %
    3 Monate -1,51 %
    1 Jahr +22,21 %

    Informationen zur IBM Aktie

    Es gibt 935 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 249,06 Mrd. € wert.

    Knallt es jetzt gewaltig? IBM nach starken Zahlen im Rallyemodus


    Immer noch ein Tech-Top-Performer


    Mit einem Kursgewinn von +8% ist die IBM-Aktie am Donnerstagmorgen Spitzenreiter unter den großen amerikanischen Werten. Hat Big Blue mit guten Zahlen überrascht und ist die Aktie des Tech-Konzerns ein Investment wert? Viel besser als erwartet Grund für den heutigen Kurssprung der IBM-Aktie sind in der Tat die ausgezeichneten Zahlen für das Schlussquartal 2025. Im […] The post IBM-Aktie +8%: Immer noch ein Tech-Top-Performer first appeared on sharedeals.de.

    IBM Aktie jetzt kaufen?


    Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IBM

    +8,49 %
    +5,01 %
    +2,14 %
    -1,51 %
    +22,21 %
    +113,81 %
    +180,16 %
    +144,15 %
    +2.529,92 %
    ISIN:US4592001014WKN:851399



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! IBM Aktie mit starker Tagesperformance - 29.01.2026 Am heutigen Handelstag konnte die IBM Aktie bisher um +7,75 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IBM Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     