Gold Terra Resource - Der nächste Schritt nach oben

​Der Sechsmonatschart des kanadischen Goldexplorers Gold Terra Resource (TSXV: YGT, OTCQX: YGTFF, FRA: TX0) zeigt seit dem Sommer eine stetige und sehr starke Aufwärtsbewegung oberhalb der grünen Trendlinie. Nach einer Verdreifachung des Aktienkurses innerhalb weniger Monate begann im Dezember eine Seitwärtsphase, die um die Marke von 0,20 kanadischen Dollar herum oszillierte. Vor einer Woche konnte dieser „Deckel“ gesprengt werden und die nächste Stufe der Aufwärtsbewegung startete.

Beide Durchschnittslinien steigen stetig an und erfreulicherweise notiert die 100er nach dem Anstieg über die 200er hinaus (==> Kaufsignal) weiterhin klar oberhalb dieser Linie.

Beim MACD ergab sich ein Kaufsignal durch das Aufwärtskreuzen der blauen über die rote Linie. Der DMI konnte das Kaufsignal bereits Anfang Januar generieren – hier kreuzte die grüne Linie die rote Linie nach oben. Zusätzlich positiv ist bei diesem Indikator zu vermerken, daß grüne und rote Linie sich weiter voneinander entfernen und daß die blaue Linie ansteigt, was auf eine zunehmende Trendstärke verweist.

Der Chaikin Money Flow ist nun auch wieder in die grüne Zone gestiegen – hiermit wird ein Kapitalzufluss in die Aktie angezeigt. Die Stärke dieses Signals ist bislang allerdings – verglichen mit früheren Monaten (und höheren Werten) – noch gering.

Quelle: Comdirect



Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Gold Terra Resource halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Gold Terra Resource zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Gold Terra Resource und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Gold Terra Resource die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

​