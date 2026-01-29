ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro
- JPMorgan stuft Nemetschek auf "Overweight" ein.
- Kursziel von 110 Euro nach positiven Eckdaten.
- Wachstum im Q4 währungsbereinigt über Erwartungen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek nach positiven Eckdaten mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Bausoftwarespezialisten sei im vierten Quartal währungsbereinigt dynamischer gewesen als gedacht, schrieb Joseph George am Donnerstag./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie
Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 74,95 auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um +5,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 8,67 Mrd..
Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +20,00 %/+60,00 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 110 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nemetschek - 645290 - DE0006452907
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nemetschek. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Aktuelle Meldung, Quelle:
Nemetschek Group schließt starkes Geschäftsjahr 2025 sehr erfolgreich ab und erreicht deutlich die bereits angehobene Umsatzprognose sowie ihr Profitabilitätsziel
- +22,6% Umsatzzuwachs (währungsbereinigt) auf neue Rekordmarke von 1.191,2 Mio. Euro
- EBITDA-Marge steigt auf 31,2%
- +28,9% EBITDA-Wachstum (währungsbereinigt) auf 371,1 Mio. Euro
https://research-hub.de/events
Nemetschek ist 15 Uhr dran. Vielleicht gibt es news!