JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,28 % und einem Kurs von 74,95 auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um +5,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 8,67 Mrd..

Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 108,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +20,00 %/+60,00 % bedeutet.