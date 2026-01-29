Eckert & Ziegler: Planmäßig Top, 2025 erneut Rekordjahr erreicht!
Eckert & Ziegler startet 2025 mit deutlichem Rückenwind: Umsatz, EBIT und Gewinn legen spürbar zu, während der Markt gespannt auf den Ausblick für 2026 wartet.
Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
- Der vorläufige Umsatz für 2025 liegt bei rund 312 Mio. €, was eine Steigerung von ca. 5 % im Vergleich zum Vorjahr ist.
- Das bereinigte EBIT für 2025 beträgt ca. 78 Mio. €, was etwa 18 % über dem Vorjahreswert liegt.
- Der Nettogewinn für 2025 steigt auf rund 48 Mio. €, gegenüber 33,3 Mio. € im Vorjahr.
- Das Unternehmen erwartet, die Prognose für 2026 am 26. März 2026 zusammen mit dem vollständigen Jahresabschluss bekannt zu geben.
- Eckert & Ziegler ist ein führender Anbieter von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie, mit über 1.000 Mitarbeitern.
- Die Aktie des Unternehmens ist im TecDAX gelistet und das Unternehmen ist an verschiedenen Börsenplätzen in Deutschland vertreten.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Eckert & Ziegler ist am 26.03.2026.
Der Kurs von Eckert & Ziegler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,630EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,26 %
im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.170,61PKT (-0,78 %).
