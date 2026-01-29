    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEckert & Ziegler AktievorwärtsNachrichten zu Eckert & Ziegler
    Eckert & Ziegler: Planmäßig Top, 2025 erneut Rekordjahr erreicht!

    Eckert & Ziegler startet 2025 mit deutlichem Rückenwind: Umsatz, EBIT und Gewinn legen spürbar zu, während der Markt gespannt auf den Ausblick für 2026 wartet.

    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG
    • Der vorläufige Umsatz für 2025 liegt bei rund 312 Mio. €, was eine Steigerung von ca. 5 % im Vergleich zum Vorjahr ist.
    • Das bereinigte EBIT für 2025 beträgt ca. 78 Mio. €, was etwa 18 % über dem Vorjahreswert liegt.
    • Der Nettogewinn für 2025 steigt auf rund 48 Mio. €, gegenüber 33,3 Mio. € im Vorjahr.
    • Das Unternehmen erwartet, die Prognose für 2026 am 26. März 2026 zusammen mit dem vollständigen Jahresabschluss bekannt zu geben.
    • Eckert & Ziegler ist ein führender Anbieter von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie, mit über 1.000 Mitarbeitern.
    • Die Aktie des Unternehmens ist im TecDAX gelistet und das Unternehmen ist an verschiedenen Börsenplätzen in Deutschland vertreten.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Eckert & Ziegler ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Eckert & Ziegler lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,630EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,26 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.170,61PKT (-0,78 %).


    Eckert & Ziegler

    ISIN:DE0005659700WKN:565970





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
