    AKTIEN IM FOKUS

    Givaudan verlieren deutlich und ziehen Symrise mit runter

    Für Sie zusammengefasst
    • Givaudan-Aktien fallen um 6,5% auf 2.935 Franken.
    • Erwartungen bei organischem Wachstum und Marge verfehlt.
    • Analysten rechnen mit Anpassungen der Konsensschätzungen.
    AKTIEN IM FOKUS - Givaudan verlieren deutlich und ziehen Symrise mit runter
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien von Givaudan haben am Donnerstag nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse deutlich nachgegeben. Die Aktie sank am Mittag um rund sechseinhalb Prozent auf 2.935 Franken. Das Papier lag damit am Ende des Schweizer Leitindex SMI und rutschte zudem auf den tiefsten Stand seit dem Herbst 2023.

    Der Aromen- und Duftstoffhersteller hatte beim organischen Wachstum im vierten Quartal und bei der operativen Marge die Erwartungen von Analysten verfehlt.

    Die im Dax notierten Aktien des Wettbewerbers Symrise fielen im Sog um drei Prozent auf 70,40 Euro und zählten wieder einmal zu den schwächsten Titeln des Leitindex. In den vergangenen zwölf Monaten sackte der Kurs um rund 30 Prozent ab, während der Dax in dem Zeitraum um 13 Prozent anzog.

    Sowohl die Experten der UBS als auch diejenigen der US-Bank JPMorgan verwiesen bei Givaudan auf das unterdurchschnittliche organische Umsatzwachstum im Schlussquartal.

    Auch bei der Profitabilität sei das Schweizer Unternehmen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der vergleichbare operative Gewinn (Ebitda) im zweiten Halbjahr lag laut UBS rund vier Prozent unter dem Konsens, während JPMorgan von einer "unerwartet schwachen" bereinigten Ebitda-Marge von 24,2 Prozent für das Gesamtjahr sprach.

    Vor diesem Hintergrund rechnen die Analysten mit Anpassungen der Konsensschätzungen für 2026. Etwas zuversichtlicher äußerte sich dagegen Vontobel. Der zuständige Analyst verwies auf eine gewisse Stabilisierung im Verlauf des Schlussquartals 2025 sowie auf die breite Diversifikation, die sich in einem volatilen Umfeld ausgezahlt habe.

    Trotz der kurzfristigen Enttäuschung spiegele die aktuelle Bewertung eine übermäßig negative Sicht wider und trage den längerfristigen Wertschöpfungsperspektiven zu wenig Rechnung./jl/uh/AWP/mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 3.371 auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -4,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 9,86 Mrd..

    Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -2,27 %/+48,73 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
