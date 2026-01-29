    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    Mega-Deal enthüllt: Alibaba setzt auf autonome Robovans

    Alibaba bündelt seine autonome-Logistik-Einheit mit Zelos Technology. Über 20.000 Robovans sollen Chinas Lieferbranche revolutionieren.

    Alibaba plant, seine autonome-Logistik-Einheit mit dem chinesischen Robovan-Hersteller Zelos Technology zusammenzuführen. Das neue Unternehmen soll nach Angaben des Wall Street Journal einen Wert von rund zwei Milliarden US-Dollar haben.

    Der Deal wird Alibaba eine Beteiligung an Zelos Technology sichern. Zugleich wird Zelos das zusammengeführte Unternehmen leiten. "Die Fusion bündelt unsere Expertise in autonomer Lieferung und die Technologie von Zelos zu einer starken Einheit", hieß es aus Kreisen, die mit der Transaktion vertraut sind, so das WSJ.

    Cainiao Robovan: 20.000 Fahrzeuge im Einsatz

    Die autonome-Logistik-Sparte von Cainiao, Alibabas E-Commerce-Logistiktochter, wird vollständig in Zelos integriert. Nach der Fusion tritt das Unternehmen unter dem Namen Cainiao Robovan auf. Das neue Unternehmen wird über eine Flotte von mehr als 20.000 Robovans verfügen, die künftig den Paket- und Kurierverkehr in China abwickeln sollen.

    Ein leitender Cainiao-Manager soll zudem dem Vorstand von Zelos beitreten. Damit will Alibaba sicherstellen, dass die eigene Logistikkompetenz auch in der neuen Struktur vertreten ist.

    Zelos: Fokus auf autonome Lieferungen

    Zelos Technology wurde im Jahr 2021 gegründet und hat in kurzer Zeit eine Technologie aufgebaut, die es ermöglicht, unbemannte Lieferfahrzeuge effizient in städtische Logistiknetzwerke zu integrieren.

    Die Fusion gilt als strategischer Schritt für Alibaba, um seine Lieferkapazitäten weiter zu automatisieren und Kosten in der Logistik zu senken. Branchenexperten sehen darin zudem ein Signal für die wachsende Bedeutung autonomer Fahrzeuge in der chinesischen Lieferbranche.

    Ausblick

    Mit Cainiao Robovan könnte Alibaba künftig zu einem der führenden Anbieter autonomer Lieferdienste in China werden. Die Integration von Technologie und Logistik verspricht, den E-Commerce-Riesen flexibler und kosteneffizienter zu machen. Ein Sprecher von Alibaba und Zelos äußerte sich gegenüber Reuters bislang nicht zu den Plänen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 149EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.


