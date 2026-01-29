    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    Dax rutscht am Mittag weiter ab - positive Nachrichten fehlen

    Foto: Florian Wiegan - picture alliance / Eibner-Pressefoto
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits schwachen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter ins Minus gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.610 Punkten beschlossen, 0,9 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.

    Unangefochtenes Schlusslicht blieben weiter die Aktien von SAP, die nun um teils über 16 Prozent schwächer notierten und den Dax maßgeblich tief in den roten Bereich zogen. Viele andere Papiere notierten dagegen eher um die Nulllinie herum oder leicht im Plus.

    "Wie es nicht anders zu erwarten gewesen ist, werden die Marktteilnehmer von den zunehmenden geopolitischen Spannungen und den hohen Preisanstiegen bei den Energieträgern und dem festen Euro zum US-Dollar überrannt", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.

    "Lediglich eine Fülle an positiven Unternehmenszahlen hätte das Szenario abmildern können. Nun geraten ausgerechnet die Aktien des Dax-Schwergewichts SAP, nach den Quartalszahlen, unter die Räder und üben zusätzlichen Druck auf den Gesamtmarkt aus."

    "Noch besteht die Möglichkeit, dass die heute anstehenden US-Makrodaten das Ruder etwas herumreißen können. Die US-Vorbörse zeigt sich aktuell noch auf dem Vortagesschlusskursniveau", sagte Lipkow.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1948 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8370 Euro zu haben.

    Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 5.515 US-Dollar gezahlt (+1,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 148,40 Euro pro Gramm.

    Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 69,74 US-Dollar, das waren 2,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

