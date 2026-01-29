ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Direktbank ING will Baukredite mit KI-Unterstützung bald deutlich schneller vergeben und so nach einem erneuten Gewinnrückgang punkten. "Ab Frühjahr werden wir Baufinanzierungen in etwa 30 Minuten prüfen und zusagen können", kündigte ING-Deutschland-Chef Lars Stoy in Frankfurt an. Derzeit dauert das nach Angaben des Instituts etwa sechs Tage.

Künstliche Intelligenz soll bei dieser "Instant Baufi" an einer zentralen Stelle zum Einsatz kommen: bei der automatisierten Beschaffung zentraler Objektdaten wie Grundstücksgröße oder Wohnfläche aus öffentlichen und amtlichen Quellen ohne weitere Unterlagen. Es folgt - mit Zustimmung des Kunden - eine ebenfalls automatisierte Bonitätsprüfung durch einen digitalen Blick ins Konto desjenigen, der eine Baufinanzierung beantragt hat.