    ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen

    Für Sie zusammengefasst
    • ING verkürzt Baukreditprüfung auf 30 Minuten.
    • KI unterstützt bei Datensammlung und Bonitätsprüfung.
    • Menschliche Entscheidung bleibt entscheidend für Kredit.
    ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen
    Foto: Christoph Gollnow - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Direktbank ING will Baukredite mit KI-Unterstützung bald deutlich schneller vergeben und so nach einem erneuten Gewinnrückgang punkten. "Ab Frühjahr werden wir Baufinanzierungen in etwa 30 Minuten prüfen und zusagen können", kündigte ING-Deutschland-Chef Lars Stoy in Frankfurt an. Derzeit dauert das nach Angaben des Instituts etwa sechs Tage.

    Künstliche Intelligenz soll bei dieser "Instant Baufi" an einer zentralen Stelle zum Einsatz kommen: bei der automatisierten Beschaffung zentraler Objektdaten wie Grundstücksgröße oder Wohnfläche aus öffentlichen und amtlichen Quellen ohne weitere Unterlagen. Es folgt - mit Zustimmung des Kunden - eine ebenfalls automatisierte Bonitätsprüfung durch einen digitalen Blick ins Konto desjenigen, der eine Baufinanzierung beantragt hat.

    ING betont: KI entscheidet nicht über Kreditvergabe

    Die Bank versichert: Trotz der massiven technischen Unterstützung entscheide letztlich ein Mensch, ob der Kredit gewährt wird oder nicht. KI helfe aber dabei, die Entscheidung zu beschleunigen.

    Zum Marktstart wird "Instant Baufi" den Angaben zufolge exklusiv über die ING-Tochter Interhyp verfügbar sein. "Wir werden 15 bis 20 Prozent dieser Finanzierungen instant prüfen und entscheiden können", sagte Stoy. "Diesen Anteil werden wir sukzessive steigern."/ben/DP/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ING Group Aktie

    Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 24,73 auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ING Group Aktie um +3,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von ING Group bezifferte sich zuletzt auf 72,83 Mrd..

    ING Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3400 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +0,22 %/+12,25 % bedeutet.




