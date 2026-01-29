JPMORGAN stuft MICROSOFT CORP auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft von 575 auf 550 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit ihrer Cloud-Plattform Azure habe der US-Softwarekonzern im zweiten Geschäftsquartal wieder ordentlich abgeschnitten, schrieb Mark Murphy am Donnerstag in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Kapazitätsengpässe prägten allerdings weiter das Geschäft. Der Umsatzausblick für das dritte Geschäftsquartal liege währungsbereinigt etwas unter den Erwartungen./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 04:05 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 04:31 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,47 % und einem Kurs von 373,5EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark R Murphy

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 550

Kursziel alt: 575

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



