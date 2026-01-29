JPMORGAN stuft MICROSOFT CORP auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft von 575 auf 550 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit ihrer Cloud-Plattform Azure habe der US-Softwarekonzern im zweiten Geschäftsquartal wieder ordentlich abgeschnitten, schrieb Mark Murphy am Donnerstag in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Kapazitätsengpässe prägten allerdings weiter das Geschäft. Der Umsatzausblick für das dritte Geschäftsquartal liege währungsbereinigt etwas unter den Erwartungen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 04:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 04:31 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 04:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 04:31 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,47 % und einem Kurs von 373,5EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Mark R Murphy
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 550
Kursziel alt: 575
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark R Murphy
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 550
Kursziel alt: 575
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte