JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Underweight" belassen. Das Wintergeschäft der Briten sei etwas schlechter als gedacht verlaufen, schrieb Harry Gowers am Donnerstag. An den Jahreszielen 2025/26 habe sich jedoch nichts geändert./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:45 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 5,442EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 4

Kursziel alt: 4

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

