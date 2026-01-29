JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach Zahlen mit einem Kursziel von 400 Pence auf "Underweight" belassen. Das Wintergeschäft der Briten sei etwas schlechter als gedacht verlaufen, schrieb Harry Gowers am Donnerstag. An den Jahreszielen 2025/26 habe sich jedoch nichts geändert./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 5,442EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 11:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry Gowers
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 4
Kursziel alt: 4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry Gowers
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 4
Kursziel alt: 4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte