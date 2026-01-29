JPMORGAN stuft NOKIA auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Netzwerkspezialisten habe im vierten Quartal etwas höher gelegen als gedacht, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 sei allerdings schwächer./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,64 % und einem Kurs von 5,356EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,90
Kursziel alt: 6,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
