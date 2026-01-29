JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Der Aromenhersteller habe mit dem organischen Umsatzwachstum im vierten Quartal nicht überzeugt, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Auch die operative Marge sei geringer gewesen als gedacht./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 3.371EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4000
Kursziel alt: 4000
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
