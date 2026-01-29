JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Der Aromenhersteller habe mit dem organischen Umsatzwachstum im vierten Quartal nicht überzeugt, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Auch die operative Marge sei geringer gewesen als gedacht./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 3.371EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.