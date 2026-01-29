JPMORGAN stuft ABB LTD auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Franken auf "Neutral" belassen. Der Auftragseingang der Schweizer im vierten Quartal sei überwältigend gewesen - sowohl im Elektrobereich als auch der Automatisierung, schrieb Phil Buller am Donnerstag. Er sieht positive Signale für die gesamte Branche./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 06:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 66,68EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2026, 07:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: ABB LTD
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte