BTC, ETH und XRP fallen nach Fed-Zinsentscheid und Öl-Rallye

Bitcoin notiert am Mittag 1,85 Prozent tiefer bei rund 87.690 US-Dollar. Ethereum verliert mehr als 3 Prozent auf etwa 2.920 US-Dollar. Dem schließt sich auch XRP an und fiel um 3 Prozent auf 1,86 US-Dollar.

Der Krypto-Markt ist am Donnerstagmittag deutlich unter Druck geraten. Die Gesamtmarktkapitalisierung fiel um 1,1 Prozent und rutschte damit wieder unter die Marke von drei Billionen US-Dollar. Belastet werden Kryptowährungen durch eine Kombination aus restriktiven geldpolitischen Signalen der US-Notenbank, einer anhaltenden Gold-Rallye und zuletzt stark steigenden Ölpreisen.

Gold und Öl entziehen dem Krypto-Markt Kapital

Der jüngste Rückgang reiht sich in eine Phase zunehmender Schwäche ein, die zuvor bereits durch die Rallye am Edelmetallmarkt ausgelöst worden war. Gold markierte erstmals Preise oberhalb von 5.500 US-Dollar je Unze und zog Kapital aus alternativen Anlageklassen ab. Nun verschärft auch der Ölmarkt den Druck.

Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) ist im laufenden Monat um rund zwölf Prozent auf 64,30 US-Dollar pro Barrel gestiegen und erreicht damit den höchsten Stand seit September. Die internationale Referenzsorte Brent verteuerte sich parallel auf 68,22 US-Dollar.

Ölpreise als Inflationsrisiko

Öl gilt als zentraler Kostenfaktor für nahezu alle Bereiche der Wirtschaft. Höhere Energiepreise verteuern Transport, Produktion und Dienstleistungen und schlagen sich letztlich in höheren Verbraucherpreisen nieder. Die US-Notenbank verweist selbst auf diesen Mechanismus.

"Wir stellen fest, dass die Weitergabe von Ölpreisen an die Inflation sowohl wirtschaftlich als auch statistisch signifikant ist – direkt und über Zweitrundeneffekte", heißt es in einer Analyse der Federal Reserve.

Fed hält Kurs – Zinssenkungen rücken in die Ferne

Vor diesem Hintergrund richtete sich der Blick der Märkte auf die jüngste Sitzung des Federal Open Market Committee. Die US-Notenbank beließ den Leitzins wie erwartet in der Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent und betonte, dass die Inflation weiterhin "etwas erhöht" sei. Als Belastungsfaktor wurden unter anderem neue Importzölle der Regierung von Präsident Donald Trump genannt.

Die begleitende Erklärung und die Pressekonferenz signalisierten nach Einschätzung von ING, dass der Lockerungszyklus der Geldpolitik "nahe an seinem Ende“"sei. Mit anderen Worten: Die Fed sieht derzeit keinen akuten Handlungsbedarf für Zinssenkungen. Eine anhaltende Öl-Rallye könnte diese Haltung zusätzlich festigen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



