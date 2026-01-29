    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Bären treten nach

    2089 Aufrufe 2089 0 Kommentare 0 Kommentare

    BTC, ETH und XRP fallen nach Fed-Zinsentscheid und Öl-Rallye

    Steigende Öl- und Goldpreise sowie eine zurückhaltende US-Notenbank bremsen die Risikobereitschaft und ziehen den Krypto-Markt erneut nach unten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Öl- und Goldpreise belasten Krypto-Markt stark.
    • Bitcoin und Ethereum fallen unter Druck, Markt schwächelt.
    • Fed hält Zinsen stabil, Zinssenkungen in weiter Ferne.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Bären treten nach - BTC, ETH und XRP fallen nach Fed-Zinsentscheid und Öl-Rallye
    Foto: Dall-E

    Der Krypto-Markt ist am Donnerstagmittag deutlich unter Druck geraten. Die Gesamtmarktkapitalisierung fiel um 1,1 Prozent und rutschte damit wieder unter die Marke von drei Billionen US-Dollar. Belastet werden Kryptowährungen durch eine Kombination aus restriktiven geldpolitischen Signalen der US-Notenbank, einer anhaltenden Gold-Rallye und zuletzt stark steigenden Ölpreisen.

    Bitcoin notiert am Mittag 1,85 Prozent tiefer bei rund 87.690 US-Dollar. Ethereum verliert mehr als 3 Prozent auf etwa 2.920 US-Dollar. Dem schließt sich auch XRP an und fiel um 3 Prozent auf 1,86 US-Dollar. 

    Gold und Öl entziehen dem Krypto-Markt Kapital

    Der jüngste Rückgang reiht sich in eine Phase zunehmender Schwäche ein, die zuvor bereits durch die Rallye am Edelmetallmarkt ausgelöst worden war. Gold markierte erstmals Preise oberhalb von 5.500 US-Dollar je Unze und zog Kapital aus alternativen Anlageklassen ab. Nun verschärft auch der Ölmarkt den Druck.

    Der Preis für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) ist im laufenden Monat um rund zwölf Prozent auf 64,30 US-Dollar pro Barrel gestiegen und erreicht damit den höchsten Stand seit September. Die internationale Referenzsorte Brent verteuerte sich parallel auf 68,22 US-Dollar.

    Ölpreise als Inflationsrisiko

    Öl gilt als zentraler Kostenfaktor für nahezu alle Bereiche der Wirtschaft. Höhere Energiepreise verteuern Transport, Produktion und Dienstleistungen und schlagen sich letztlich in höheren Verbraucherpreisen nieder. Die US-Notenbank verweist selbst auf diesen Mechanismus.

    "Wir stellen fest, dass die Weitergabe von Ölpreisen an die Inflation sowohl wirtschaftlich als auch statistisch signifikant ist – direkt und über Zweitrundeneffekte", heißt es in einer Analyse der Federal Reserve. 

     

    Fed hält Kurs – Zinssenkungen rücken in die Ferne

    Vor diesem Hintergrund richtete sich der Blick der Märkte auf die jüngste Sitzung des Federal Open Market Committee. Die US-Notenbank beließ den Leitzins wie erwartet in der Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent und betonte, dass die Inflation weiterhin "etwas erhöht" sei. Als Belastungsfaktor wurden unter anderem neue Importzölle der Regierung von Präsident Donald Trump genannt.

    Die begleitende Erklärung und die Pressekonferenz signalisierten nach Einschätzung von ING, dass der Lockerungszyklus der Geldpolitik "nahe an seinem Ende“"sei. Mit anderen Worten: Die Fed sieht derzeit keinen akuten Handlungsbedarf für Zinssenkungen. Eine anhaltende Öl-Rallye könnte diese Haltung zusätzlich festigen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bären treten nach BTC, ETH und XRP fallen nach Fed-Zinsentscheid und Öl-Rallye Steigende Öl- und Goldpreise sowie eine zurückhaltende US-Notenbank bremsen die Risikobereitschaft und ziehen den Krypto-Markt erneut nach unten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     