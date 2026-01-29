    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    US-Dollar vor Kollaps

    Gold & Silber warnen vor Crash, der schlimmer wird als 2008, sagt Peter Schiff

    Peter Schiff warnt vor einer US-Schulden- und Dollar-Krise, die globalen Märkten den Boden unter den Füßen wegziehen könnte und 2008 "wie einen Sonntagsschulausflug" wirken lasse.

    Für Sie zusammengefasst
    • Peter Schiff warnt vor US-Dollar- und Schuldenkrise.
    • Goldpreis-Anstieg signalisiert massive Inflationssorgen.
    • Aktien von Edelmetallunternehmen bleiben attraktiv.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    US-Dollar vor Kollaps - Gold & Silber warnen vor Crash, der schlimmer wird als 2008, sagt Peter Schiff
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Der amerikanische Ökonom Peter Schiff, bekannt für seine frühe Warnung vor der Finanzkrise 2008, sieht die USA erneut auf einen dramatischen Zusammenbruch zusteuern. In einem Interviews mit Fox Business deutete er den Rekordanstieg des Goldpreises als Alarmzeichen für eine bevorstehende US-Dollar- und Schuldenkrise. "Gold und Silber warnen vor einer größeren Krise, die entweder noch in diesem Jahr oder vielleicht im nächsten Jahr eintreten wird. Wir steuern auf eine US-Dollar-Krise und eine Staatsschuldenkrise zu", sagte er. Die Zentralbanken würden "ihre US-Dollar los" und verstärkt physisches Gold kaufen, um ihre Währungen zu stützen.

    Schiff hält die US-Wirtschaft für strukturell angeschlagen. Sie sei "eine dysfunktionale, konsumbasierte Kreditwirtschaft, die auf dem Status des US-Dollars als Reservewährung beruht". Jetzt aber ziehe "die Welt den USA den Boden unter den Füßen weg". Der US-Dollar werde zusammenbrechen und "durch Gold ersetzt werden". Besonders drastisch formulierte er die Dimension der Risiken: Die nächste Krise werde "die Finanzkrise von 2008 wie einen Sonntagsschulausflug erscheinen lassen".

    Ausgangspunkt seiner Warnungen ist die jüngste Edelmetallrallye. Gold überschritt erstmals die Marke von 5.500 Dollar pro Unze, Silber legte ebenfalls massiv zu. Schiff sieht darin nicht bloß eine Flucht in Sicherheit, sondern ein Signal massiver Inflationssorgen. "Die Inflation wird in den nächsten Jahren leider viel schädlicher sein als zu Bidens Präsidentschaft. Das zeigen Ihnen Gold und Silber. Sie sind eine Warnung." Aufgrund der schwindenden Kaufkraft des US-Dollar gebe es für Gold "keine Obergrenze", da es beim US-Dollar "keine Untergrenze" gebe.

    Andere Wirtschaftsanalysten widersprachen dieser Darstellung. Vertreterinnen des Independent Women’s Forum verwiesen auf stabile Reallöhne, starkes BIP-Wachstum und eine Inflationsrate, die unter Präsident Trump deutlich niedriger ausgefallen sei als unter der Biden-Regierung. Auch das Weiße Haus betonte zuletzt eine Rekordnachfrage nach US-Staatsanleihen und hohe ausländische Investitionen.

    Anlegerinteresse richtet sich dennoch zunehmend auf Edelmetalle und Minenwerte. Schiff hält Aktien wie Agnico Eagle Mines und Pan American Silver trotz ihrer enormen Kursgewinne für weiterhin attraktiv, da die Unternehmensgewinne noch schneller gestiegen seien. "Es ist keine Blase. Es ist der Stift. Die Blase befindet sich im US-Dollar", sagte er. Für Goldaktien – besonders bei kleineren Minengesellschaften – sieht er im Falle eines weiter fallenden US-Dollar erhebliches Kurspotenzial.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    5 im Artikel enthaltene Werte
