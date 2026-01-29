    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    WARRANTI Holding SE / Dividendenausschüttung bestätigt strategische ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Erste Dividendenausschüttung beschlossen, 2026.
    • Abkehr vom Metaverse, neue strategische Ausrichtung.
    • Verdopplung von Umsatz und Gewinn für 2025 in Sicht.
    Foto: Siarhei - 356130783

    Dividendenausschüttung bestätigt strategische Neuausrichtung der WARRANTI Holding SE
    Berlin (ots) - Auf der Aktionärs-Hauptversammlung der WARRANTI Holding SE am 21. Januar 2026 wurde erstmals eine Dividendenausschüttung beschlossen. Der Geschäftsführende Direktor der Gesellschaft, Christian Daudert, wertet diesen Schritt als klare Bestätigung der vor zwei Jahren eingeleiteten strategischen Neuausrichtung.

    Auf der Versammlung bekräftigte Daudert nochmals die Abkehr vom Metaverse-Thema:

    "Das Metaverse hat es erneut nicht geschafft, sich als Massenmedium zu etablieren. Wenn sich selbst der META-Konzern davon abwendet, ist das Thema faktisch beendet."

    Die WARRANTI Holding SE hatte diese Entwicklung bereits frühzeitig antizipiert und sich entsprechend neu aufgestellt. Heute entwickelt das Unternehmen Plattformlösungen für Dritte. Dieses Geschäftsmodell ermöglicht nicht nur eine vollständige Kostendeckung, sondern generiert zusätzlich Umsatzbeteiligungen sowie Beteiligungen an den beauftragenden Unternehmen.

    Der wirtschaftliche Erfolg dieser Strategie spiegelt sich nun in der erstmals möglichen und beschlossenen Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2024 wider. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 stellte Christian Daudert zudem eine Verdoppelung von Umsatz und Gewinn in Aussicht.

    Pressekontakt:

    WARRANTI Holding SE
    Knesebeckstraße 62/63, 10719 Berlin

    mailto:info@warranti-holding.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164295/6206607 OTS: WARRANTI Holding SE






