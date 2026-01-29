WARRANTI Holding SE / Dividendenausschüttung bestätigt strategische ...

Dividendenausschüttung bestätigt strategische Neuausrichtung der WARRANTI Holding SE Berlin (ots) - Auf der Aktionärs-Hauptversammlung der WARRANTI Holding SE am 21. Januar 2026 wurde erstmals eine Dividendenausschüttung beschlossen. Der Geschäftsführende Direktor der Gesellschaft, Christian Daudert, wertet diesen Schritt als klare Bestätigung der vor zwei Jahren eingeleiteten strategischen Neuausrichtung.

"Das Metaverse hat es erneut nicht geschafft, sich als Massenmedium zu etablieren. Wenn sich selbst der META-Konzern davon abwendet, ist das Thema faktisch beendet."



Die WARRANTI Holding SE hatte diese Entwicklung bereits frühzeitig antizipiert und sich entsprechend neu aufgestellt. Heute entwickelt das Unternehmen Plattformlösungen für Dritte. Dieses Geschäftsmodell ermöglicht nicht nur eine vollständige Kostendeckung, sondern generiert zusätzlich Umsatzbeteiligungen sowie Beteiligungen an den beauftragenden Unternehmen.

Der wirtschaftliche Erfolg dieser Strategie spiegelt sich nun in der erstmals möglichen und beschlossenen Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2024 wider. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 stellte Christian Daudert zudem eine Verdoppelung von Umsatz und Gewinn in Aussicht.



