ROUNDUP/Starkes Software und Server-Geschäft
IBM legt kräftig zu
- IBM wächst dank Software und IT-Infrastruktur stark.
- Umsatz im Q4 2025 um 12% auf 20 Mrd. Dollar gestiegen.
- Prognose: 2026 mindestens 5% währungsbereinigtes Wachstum.
ARMONK (dpa-AFX) - Das Geschäft mit Software und für IT-Infrastruktur wie Server hat das Wachstum des IT-Urgesteins IBM im Schlussquartal 2025 angetrieben. Das glich das träge Wachstum des Beratungsgeschäfts mehr als aus. 2026 will der Konzern weiter zulegen, wenn auch erst einmal etwas langsamer als im alten Jahr. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren das Software-Geschäft mit Übernahmen wie die von Red Hat, HashiCorp und Confluent gestärkt. Bei Investoren findet das Anklang.
Insgesamt steigerte der Konzern den Umsatz in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf knapp 20 Milliarden Dollar (16,7 Mrd Euro). Für das Gesamtjahr ergibt sich damit ein Erlösplus von acht Prozent auf 67,5 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitgeteilt hatte. Die Folgen des schwachen US-Dollar ausgeklammert war das ein Anstieg um sechs Prozent. Der Gewinn unter dem Strich schwoll 2025 um gut drei Viertel auf 10,6 Milliarden Dollar an.
Für das laufende Jahr rechnet IBM mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von mindestens fünf Prozent. Damit liegt die Prognose ebenso wie die Geschäftsentwicklung 2025 über den Erwartungen von Experten.
Die IBM-Aktie legte am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel um gut acht Prozent auf 318,80 Dollar zu. Nachdem Anleger den zuvor starken Lauf der Papiere seit Mitte November immer wieder für Gewinnmitnahmen genutzt hatten, würden die Papiere mit dem Anstieg im Hauptgeschäft wieder Kurs auf ihr Rekordhoch von knapp 325 Dollar nehmen.
Analyst Brian Essex von der Bank JPMorgan geht davon aus, dass Investoren weiter stark auf das besonders werthaltige Software-Geschäft fokussiert bleiben werden./mis/zb/men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IBM Aktie
Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,81 % und einem Kurs von 268 auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IBM Aktie um +6,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,53 %.
Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 251,07 Mrd..
IBM zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -40,14 %/+12,23 % bedeutet.
Hab meinen 50x-Bagger und Value-Schnapper Righetti vertickt. Ganz ehrlich, diese überdrehten Bewertungen sind echt nicht so mein Ding ... weg mit Hype, rein in Substanz. Stattdessen hab ich eine Position bei IBM eröffnet.
Warum? IBM ist kein Highflyer mehr, eher ein Koloss, den viele schon abgeschrieben haben. Aber die Jungs haben ernsthafte Skin in the Game beim Quantencomputing und ich glaube, das könnte langfristig eine echte Gamechanger-Technologie werden. Keine Marketing-Buzzwords, sondern harte Forschung und Entwicklung, Patente und Infrastruktur.
Fun Fact am Rande: Selbst Peter Lynch hatte IBM damals im Portfolio. Hat aber nicht so gut für ihn geendet. Die Aktie war zu schwerfällig und hat in seiner „Magellan-Zeit“ eher gebremst als beschleunigt. Für Lynch war IBM das Lehrstück, dass selbst ein Gigant ohne Wachstum nicht automatisch ein gutes Investment ist.
Ich sehe IBM heute etwas anders: kein Wachstumswunder, aber ein Fundament mit Dividende, Cashflow und der Chance, dass Quantencomputing mal richtig durchzündet.