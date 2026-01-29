JPMORGAN stuft Meta auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 800 auf 825 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Doug Anmuth sieht eine enorme Beschleunigung im KI-Bereich, wie er am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht des Internetkonzerns schrieb. Auch Umsätze und Investitionen nähmen weiter Fahrt auf./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:44 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 01:52 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,92 % und einem Kurs von 605,3EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.



