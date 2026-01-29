UBS stuft Siemens Energy auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die vom US-Konkurrenten GE Vernova bestätigte Auftragsdynamik bei weiter steigenden Preisen Gasturbinen stütze seine Erwartungen an den deutschen Energietechnikkonzern, schrieb Christopher Leonard in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 22:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 148,7EUR auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Christopher Leonard

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



