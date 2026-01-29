    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEckert & Ziegler AktievorwärtsNachrichten zu Eckert & Ziegler
    Strahlenspezialist Eckert & Ziegler mit Rekordjahr 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekordabschluss 2025 trotz Cyberattacke erzielt.
    • Bereinigtes Ebit stieg um fast 20% auf 78 Mio. Euro.
    • Umsatz wuchs um 5% auf 312 Mio. Euro, unter Erwartungen.
    BERLIN (dpa-AFX) - Trotz einer Cyberattacke im vergangenen Frühjahr hat der Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler 2025 auf Rekordniveau abgeschlossen. Die Berliner konnten vorläufigen Berechnungen zufolge in den zwölf Monaten ihr um Sondereinflüsse bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf rund 78 Millionen Euro steigern, wie sie am Donnerstag mitteilten. Damit traf das Unternehmen die eigene Prognose und schnitt zudem besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet. Die Aktie legte auf die Nachrichten hin ein wenig zu und notierte knapp ein halbes Prozent im Plus.

    Unter dem Strich zog der Gewinn auf 48 Millionen Euro an nach rund 33,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor - in diese Kennziffer flossen allerdings Werte aus fortgeführtem und nicht fortgeführtem Geschäft ein.

    Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf rund 312 Millionen Euro - womit der Konzern hingegen etwas schlechter abschnitt als von den Branchenkennern erwartet und noch im November selbst prognostiziert. Seine endgültigen und vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 26. März präsentieren. Dann soll es auch eine Prognose für 2026 geben./tav/mis

    ISIN:DE0005659700WKN:565970

     

    Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 15,75 auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um -1,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,27 %.

