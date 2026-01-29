Strahlenspezialist Eckert & Ziegler mit Rekordjahr 2025

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf rund 312 Millionen Euro - womit der Konzern hingegen etwas schlechter abschnitt als von den Branchenkennern erwartet und noch im November selbst prognostiziert. Seine endgültigen und vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 26. März präsentieren. Dann soll es auch eine Prognose für 2026 geben./tav/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 15,75 auf Tradegate (29. Januar 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um -1,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,27 %.

Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 992,12 Mio..

Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Eckert & Ziegler Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +34,01 %/+346,71 % bedeutet.