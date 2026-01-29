    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInverite Insights Registered AktievorwärtsNachrichten zu Inverite Insights Registered
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inverite tritt Digital ID & Authentication Council of Canada als Sustaining Member bei, um nationale Standards für digitales Vertrauen voranzutreiben

    Inverite tritt Digital ID & Authentication Council of Canada als Sustaining Member bei, um nationale Standards für digitales Vertrauen voranzutreiben
    Foto: adobe.stock.com

    VANCOUVER, B.C., 29. Januar 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. („Inverite“) (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Leistbarkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, gab heute bekannt, dass es per 1. Februar 2026 dem Digital ID & Authentication Council of Canada (DIACC) als Tier-1 Sustaining Member beigetreten ist. Der DIACC ist eine kanadische gemeinnützige Koalition aus Führungskräften des öffentlichen und privaten Sektors, die sich für die Förderung sicherer, datenschutzfreundlicher und interoperabler Standards für digitale Identitäten und Authentifizierung einsetzt.

     

    Der DIACC fungiert als Verwalter des Pan-Canadian Trust Framework (PCTF), einem Rahmenwerk zur Risikominderung mit Regeln, Standards und Leitlinien für digitale Identität, Authentifizierung und Vertrauensdienste, das von Regierungen, Finanzinstituten und regulierten Unternehmen in ganz Kanada genutzt wird. Die Organisation verwaltet auch das Voilà Verified Trustmark Program – eine Zertifizierungsinitiative, mit der Dienstleister die Einhaltung nationaler Standards für digitales Vertrauen nachweisen können.

     

    „Die Mission von Inverite besteht darin, Kreditgeber und regulierte Unternehmen dabei zu unterstützen, mithilfe vertrauenswürdiger Finanzsignale schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen“, sagte Karim Nanji, Chief Executive Officer von Inverite Insights Inc. „Durch den Beitritt zum DIACC als Sustaining Member richtet sich unser Unternehmen nach den nationalen Standards aus, die das digitale Vertrauen und die Identität in Kanada untermauern. Dadurch können wir direkt an der Gestaltung der Rahmenwerke mitwirken, die Einfluss darauf haben, wie Identität, Einwilligung und Verifizierung in unterschiedlichen Sektoren der digitalen Wirtschaft als vertrauenswürdig angesehen werden.“

     

    Als Sustaining Member wird Inverite in Expertenkomitees und Arbeitsgruppen mitwirken, die dabei helfen, die Kernelemente des digitalen Vertrauens zu definieren, einschließlich Identitätsüberprüfung, Einwilligungsanforderungen und Interoperabilitätsspezifikationen, die von Banken, Regierungen und regulierten Unternehmen verwendet werden. Diese Mitgliedschaftsklasse bietet auch Stimmrechte und einen größeren Einfluss auf die Entwicklung der kanadischen Standards für digitale Identitäten.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Inverite tritt Digital ID & Authentication Council of Canada als Sustaining Member bei, um nationale Standards für digitales Vertrauen voranzutreiben (NR Marble - 1st Closing PP - DRAFT 26Oct2020 (003)).docxVANCOUVER, B.C., 29. Januar 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. („Inverite“) (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     