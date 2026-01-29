Inverite tritt Digital ID & Authentication Council of Canada als Sustaining Member bei, um nationale Standards für digitales Vertrauen voranzutreiben

VANCOUVER, B.C., 29. Januar 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. („Inverite“) (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Leistbarkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, gab heute bekannt, dass es per 1. Februar 2026 dem Digital ID & Authentication Council of Canada (DIACC) als Tier-1 Sustaining Member beigetreten ist. Der DIACC ist eine kanadische gemeinnützige Koalition aus Führungskräften des öffentlichen und privaten Sektors, die sich für die Förderung sicherer, datenschutzfreundlicher und interoperabler Standards für digitale Identitäten und Authentifizierung einsetzt.

Der DIACC fungiert als Verwalter des Pan-Canadian Trust Framework (PCTF), einem Rahmenwerk zur Risikominderung mit Regeln, Standards und Leitlinien für digitale Identität, Authentifizierung und Vertrauensdienste, das von Regierungen, Finanzinstituten und regulierten Unternehmen in ganz Kanada genutzt wird. Die Organisation verwaltet auch das Voilà Verified Trustmark Program – eine Zertifizierungsinitiative, mit der Dienstleister die Einhaltung nationaler Standards für digitales Vertrauen nachweisen können.

„Die Mission von Inverite besteht darin, Kreditgeber und regulierte Unternehmen dabei zu unterstützen, mithilfe vertrauenswürdiger Finanzsignale schnellere und sicherere Entscheidungen zu treffen“, sagte Karim Nanji, Chief Executive Officer von Inverite Insights Inc. „Durch den Beitritt zum DIACC als Sustaining Member richtet sich unser Unternehmen nach den nationalen Standards aus, die das digitale Vertrauen und die Identität in Kanada untermauern. Dadurch können wir direkt an der Gestaltung der Rahmenwerke mitwirken, die Einfluss darauf haben, wie Identität, Einwilligung und Verifizierung in unterschiedlichen Sektoren der digitalen Wirtschaft als vertrauenswürdig angesehen werden.“

Als Sustaining Member wird Inverite in Expertenkomitees und Arbeitsgruppen mitwirken, die dabei helfen, die Kernelemente des digitalen Vertrauens zu definieren, einschließlich Identitätsüberprüfung, Einwilligungsanforderungen und Interoperabilitätsspezifikationen, die von Banken, Regierungen und regulierten Unternehmen verwendet werden. Diese Mitgliedschaftsklasse bietet auch Stimmrechte und einen größeren Einfluss auf die Entwicklung der kanadischen Standards für digitale Identitäten.