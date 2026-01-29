So profitiert Caterpillar vom KI-Boom!

Für das Gesamtjahr 2025 betrug der bereinigte Gewinn pro Aktie 19,06 US-Dollar, was einen Rückgang gegenüber den 21,90 US-Dollar im Jahr 2024 darstellt.

Der bereinigte Gewinne des Baumaschinen- und Energieausrüsters stieg auf 5,16 US-Dollar je Aktie und übertrafen damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 4,69 US-Dollar, wie aus Daten von Bloomberg hervorgeht. Der Bereich "Power and Energy" verzeichnete einen Gewinnanstieg von beeindruckenden 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im vierten Quartal 2025 konnte Caterpillar einen Umsatz von 19,1 Milliarden US-Dollar erzielen, was einem deutlichen Anstieg im Vergleich zu den 16,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Auch der Jahresumsatz stieg auf 67,6 Milliarden US-Dollar, was eine positive Entwicklung im Vergleich zu den 64,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 darstellt.

Caterpillar, das vor allem für seine gelben Maschinen bekannt ist, gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Bergbau- und Baumaschinen und dient oft als Indikator für die wirtschaftliche Lage. Während das Unternehmen traditionell als Barometer für die globale Wirtschaft gilt, hat der Bereich der Energieerzeugung durch den Boom von KI-Rechenzentren zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Die Nachfrage nach Stromgeneratoren, Dieselmotoren, Gasturbinen und industriellen Gasmotoren von Caterpillar hat im Zuge der Digitalisierung und des wachsenden Energiebedarfs von KI-Rechenzentren stark zugenommen.

Die Aktien des Unternehmens aus Irving, Texas, stiegen im vorbörslichen Handel in New York zeitweise um sieben Prozent, nachdem die Quartalszahlen bekannt gegeben worden waren. Die starke Performance des Power- und Energy-Segments hat diesen Bereich zu einem der größten und am schnellsten wachsenden von Caterpillar gemacht. Ein Geschäftsfeld, das einst als brachliegend galt, hat sich nun als überraschender Wachstumstreiber entpuppt und den Hersteller in einen Markt katapultiert, in dem Investoren zunehmend nach Unternehmen suchen, die von der KI- und Rechenzentrumswelle profitieren.

Erst kürzlich erreichte Caterpillar eine Marktbewertung von über 300 Milliarden US-Dollar. Dies ist nicht nur auf die gute Geschäftsentwicklung im Energiesektor, sondern auch auf die positive Stimmung rund um Unternehmen zurückzuführen, die von der boomenden Nachfrage im Bereich der Datenzentren und KI profitieren. Der Erfolg von Caterpillar unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Infrastrukturunternehmen, die die digitale Revolution vorantreiben – ein Markt mit weiterhin großem Wachstumspotenzial.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



