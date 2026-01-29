    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoyal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) AktievorwärtsNachrichten zu Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie explodiert - 29.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie bisher um +6,66 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie.

    Besonders beachtet! - Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie explodiert - 29.01.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Royal Caribbean Group bietet luxuriöse Kreuzfahrten und ist führend in der Branche. Hauptkonkurrenten sind Carnival und Norwegian. Einzigartig sind ihre innovativen Schiffe und exklusiven Bordangebote.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 29.01.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,66 % konnte die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,39 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie. Nach einem Plus von +1,39 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 260,65. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) in den letzten drei Monaten Verluste von -3,71 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie damit um +10,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,70 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) auf +1,39 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,20 % geändert.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,68 %
    1 Monat -2,70 %
    3 Monate -3,71 %
    1 Jahr -4,97 %

    Informationen zur Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie

    Es gibt 273 Mio. Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktien. Damit ist das Unternehmen 71,45 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)

    Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,09 %.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


