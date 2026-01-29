Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,19465 USD

EUR/USD tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 1,19465

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 5.000USD in EUR/USD gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1,083036USD. Heute steht er bei 1,19465USD. Das Investment wäre auf 5.515,28USD gewachsen – eine Steigerung von +10,31 %.

Das Anleger-Sentiment zu EUR/USD im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Beiträge deuten auf eine mögliche Überwindung des Vorjahreshochs und eine Aufwärtstendenz hin, mit Widerständen bei 1,2082 und 1,2310 sowie Unterstützungen bei 1,1918 und 1,1833. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war positiv, was die Erwartungen für die kommende Woche stärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Der US-Dollar, in 100 Cents unterteilt, ist nicht nur die Währung der USA, sondern globales Zahlungsmittel. Der EUR-USD-Kurs spiegelt Zinsentscheidungen, Konjunkturdaten und geopolitische Entwicklungen wider. Schwankungen treffen Finanzmärkte unmittelbar, da Dollarbewegungen weltweite Rohstoffpreise und Investitionsströme beeinflussen. Anleger verfolgen ihn daher täglich.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.