Bullenpower: Goldpreis springt auf 5.520,18 USD

Mit einem Plus vonklettert der Goldpreis auf 5.520,18. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 10.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.896,95USD. Heute steht er bei 5.520,18USD. Das Investment wäre auf 29.100,3USD gewachsen – eine Steigerung von +191,00 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Der Goldpreis ist in den letzten 14 Tagen gestiegen, was auf ein wachsendes Interesse hinweist. Viele Staaten verkaufen US-Anleihen und investieren in Gold, was die Nachfrage erhöht. Zudem zeigen die Verdopplungen der Goldkäufe in Deutschland, dass Anleger Gold als sicheren Hafen betrachten. Die Unsicherheiten im Finanzsystem und geopolitische Spannungen verstärken diesen Trend.

Informationen zu Gold

Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.