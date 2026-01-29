81 0 Kommentare Juicy Fields Money Laundering Case: Lawyers Sue Cyprus Bank, Bank Fails to Silence Them

German law firm Schirp Schmidt-Morsbach intensifies legal action against Cyprus-based iSX Bank over its alleged role in the Juicy Fields cannabis investment fraud.

Schirp Schmidt-Morsbach lawyers have filed additional civil lawsuits against Cyprus-based iSX Bank in the Juicy Fields money laundering case.

The Juicy Fields scandal involved over 186,000 investors losing €645 million in a fraudulent cannabis scheme where the plants did not exist.

iSX Financial EU Plc. acted as the payment service provider for the Juicy Fields perpetrators, who are suspected of money laundering.

German investors can file lawsuits in local courts, making it easier for them to seek compensation compared to filing in Cyprus.

iSX is required by EU law to conduct strict money laundering checks, and failure to do so could make them liable for damages to investors.

iSX attempted to silence Schirp Schmidt-Morsbach in court but was unsuccessful, and the law firm plans to continue pursuing the rights of their clients.





Lesen Sie auch Quartalsbericht Lockheed Martin: Umsatzsteigerung gibt Aktie Rückendeckung! Top-Zahlen So profitiert Caterpillar vom KI-Boom! Bären treten nach BTC, ETH und XRP fallen nach Fed-Zinsentscheid und Öl-Rallye Nokia für 2026 optimistisch Umsatzrückgang bei Nokia im Schlussquartal – Aktie stürzt am Donnerstag ab!





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.