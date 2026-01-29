    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    Juicy Fields Money Laundering Case: Lawyers Sue Cyprus Bank, Bank Fails to Silence Them

    German law firm Schirp Schmidt-Morsbach intensifies legal action against Cyprus-based iSX Bank over its alleged role in the Juicy Fields cannabis investment fraud.

    • Schirp Schmidt-Morsbach lawyers have filed additional civil lawsuits against Cyprus-based iSX Bank in the Juicy Fields money laundering case.
    • The Juicy Fields scandal involved over 186,000 investors losing €645 million in a fraudulent cannabis scheme where the plants did not exist.
    • iSX Financial EU Plc. acted as the payment service provider for the Juicy Fields perpetrators, who are suspected of money laundering.
    • German investors can file lawsuits in local courts, making it easier for them to seek compensation compared to filing in Cyprus.
    • iSX is required by EU law to conduct strict money laundering checks, and failure to do so could make them liable for damages to investors.
    • iSX attempted to silence Schirp Schmidt-Morsbach in court but was unsuccessful, and the law firm plans to continue pursuing the rights of their clients.






