Kirkstone Metals leitet Genehmigungsverfahren für das Uranprojekt Gorilla Lake ein

29. Januar 2026 – Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kirkstone“) (TSXV: KSM, FWB: VO0) gibt den Beginn des Genehmigungsverfahrens für sein bevorstehendes, mehrphasiges Explorationsprogramm im unternehmenseigenen Projektgebiet Gorilla Lake bekannt.

Das geplante Explorationsprogramm soll das Projekt durch eine Kombination aus luft- und bodengestützten Explorationstechniken, gefolgt von gezielten Bohrungen, systematisch weiterentwickeln. Die erste Phase des mehrphasigen Programms sieht eine umfassende zeitbereichsbezogene elektromagnetische (EM) und magnetische Luftvermessung vor, um historische strukturelle Interpretationen zu bestätigen und leitfähige Ziele im Untergrund zu identifizieren. Die zweite Phase besteht aus einer bodengestützten Folgeuntersuchung, einschließlich detaillierter Erkundungen und solider geophysikalischer Bodenuntersuchungen, um priorisierte Zielgebiete weiter einzugrenzen. In der dritten Phase beabsichtigt das Unternehmen, bis zu 7.000 m an Diamantbohrungen bei qualifizierten Zielgebieten durchzuführen, die in früheren Arbeitsphasen identifiziert wurden.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird Kirkstone mit indigenen Interessenvertretern im Projektgebiet zusammenarbeiten, um eine offene Kommunikation, einen frühzeitigen Dialog und die Einbeziehung des lokalen Knowhows in die Planung und Umsetzung des Explorationsprogramms sicherzustellen.

„Unser Ansatz besteht darin, das Projekt auf eine durchdachte, mehrstufige Weise weiterzuentwickeln, die technische Genauigkeit mit verantwortungsvollen Explorationspraktiken in Einklang bringt“, sagte Clive Massey, President von Kirkstone Metals. „Der Beginn des Genehmigungsverfahrens ist ein wichtiger Schritt nach vorne und ermöglicht es uns, bei der Planung der nächsten Explorationsphasen mit Aufsichtsbehörden, indigenen Communitys und anderen Interessenvertretern zusammenzuarbeiten.“ Er ergänzte: „Angesichts des aktuellen Uranpreises von über 98,00 $ ist dies eine äußerst aufregende Zeit.“

Kirkstone ist bestrebt, in allen Phasen der Exploration hohe Umweltstandards einzuhalten. Das Unternehmen wird eng mit den lokalen First Nations, Landnutzern und Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und sicherzustellen, dass die Explorationsarbeiten auf sichere, respektvolle und verantwortungsvolle Weise durchgeführt werden. Umweltschutz und Engagement für die Community sind wesentliche Bestandteile der Explorationsphilosophie von Kirkstone.