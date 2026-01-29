15 % Rendite mit Unternehmenskrediten: So funktioniert Debitum Investments

Regelmäßige Zinseinnahmen und ein planbarer Cashflow gewinnen für viele Anleger zunehmend an Bedeutung. Während Aktien und ETFs starken Kursschwankungen unterliegen, wächst das Interesse an Anlageformen, die feste Erträge ermöglichen und weitgehend unabhängig von den Kapitalmärkten funktionieren.

Debitum Investments setzt genau an diesem Punkt an. Investoren erhalten Zugang zu Unternehmens-, Forst- und landwirtschaftlichen Krediten mit festen Zinszahlungen – und damit zu einer Anlageform, die auf regelmäßige Erträge statt auf Kursgewinne ausgerichtet ist.

Der folgende Überblick ordnet das Geschäftsmodell von Debitum Investments ein, erklärt, wie die Plattform funktioniert und warum sie insbesondere für Anleger interessant sein kann, die Wert auf planbaren Cashflow von bis zu 15 % pro Jahr legen.



Durchschnittliche Rendite Bis zu 15 % pro Jahr Anzahl Investoren Mehr als 30.000 (davon 30 % aus Deutschland) Kreditvolumen Über 173 Mio. Euro Markterfahrung Seit 2019 am Markt Zinszahlung Monatlich/ täglich Ausfallquote 0 % Regulierung EU-reguliert (MiFID II)

→ Jetzt mehr über Debitum Investments erfahren

Warum Investitionen in Unternehmenskredite für Anleger interessant sein können

Unternehmenskredite haben sich als eigenständige Anlageform etabliert, insbesondere für Anleger, die regelmäßig passives Einkommen und ihr Portfolio diversifizieren möchten. Über Debitum Investments erhalten Investoren Zugang zu verschiedenen Kreditarten, von klassischen Unternehmenskrediten bis hin zu Finanzierungen aus der Land- und Forstwirtschaft.

Die zentralen Vorteile solcher Investitionen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Regelmäßige Zinszahlungen: Feste Zinssätze und klar definierte Laufzeiten ermöglichen planbare Erträge. Je nach Kreditstruktur erfolgen die Ausschüttungen monatlich oder laufend.

Feste Zinssätze und klar definierte Laufzeiten ermöglichen planbare Erträge. Je nach Kreditstruktur erfolgen die Ausschüttungen monatlich oder laufend. Attraktives Renditeniveau: Im Bereich alternativer Festzinsanlagen sind bei Unternehmenskrediten Renditen von 8 bis zu 15 % pro Jahr möglich.

Im Bereich alternativer Festzinsanlagen sind bei Unternehmenskrediten Renditen von 8 bis zu 15 % pro Jahr möglich. Unabhängigkeit von Kursschwankungen: Die Erträge entstehen nicht durch Börsenkurse, sondern aus der Rückzahlung realwirtschaftlicher Kredite.

Die Erträge entstehen nicht durch Börsenkurse, sondern aus der Rückzahlung realwirtschaftlicher Kredite. Breite Streuung über Wirtschaftsbereiche: Investitionen können auf unterschiedliche Kreditarten verteilt werden, darunter Unternehmens-, landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Finanzierungen.

Investitionen können auf unterschiedliche Kreditarten verteilt werden, darunter Unternehmens-, landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Finanzierungen. Besicherte Kreditstrukturen: Die Kredite sind durch Sachwerte, Forderungen oder projektbezogene Vermögenswerte abgesichert, was das Risiko für Anleger minimiert.

Diese Kombination aus festen Erträgen, klaren Strukturen und realwirtschaftlichem Bezug macht Unternehmenskredite für viele Anleger zu einer sinnvollen Ergänzung im Portfolio.